A’ sgrùdadh na gealaich leis a’ chamara gealaich-làimhe uile-choitcheann (HULC)

Tha àm ùr de sgrùdadh gealaich air fàire agus speuradairean ag ullachadh airson miseanan Artemis chun Ghealach san àm ri teachd. Is e aon de na h-adhartasan as cudromaiche san inneal aca an Camara Lunar Inneal-làimhe (HULC). Tha an camara ùr-nodha seo na ùrachadh sònraichte bho na camarathan Hasselblad 500EL atharraichte a chaidh a chleachdadh le speuradairean rè miseanan Apollo.

Gus dèanamh cinnteach gu robh an HULC deiseil airson sgrùdadh gealaich, chaidh deuchainnean teann a dhèanamh ann an Lanzarote, san Spàinn, sgìre le cruthan-tìre a tha gu math coltach ris an fheadhainn a lorgar air a’ Ghealach. Thug luchd-saidheans, a bha air an trèanadh gu sònraichte airson sgrùdadh gealaich, an camara air tursan-raoin geòlais, a’ clàradh na fhuair iad a-mach ann an Leabhar Achaidh Dealanach. Bha e comasach dha oidean sùil a chumail air an adhartas aca ann an àm fìor tro shruthan guth is bhidio.

Tha an HULC uidheamaichte le pàirtean camara far-na-sgeilp a tha a’ tabhann mothachadh solais nas fheàrr agus lionsan ùr-nodha. Fhad ‘s a tha a’ Ghealach a’ nochdadh faileasan cruaidh agus roinnean àrda soilleir, gu sònraichte timcheall air a’ phòla a deas, tha dealbhadh an HULC a’ toirt cunntas air na suidheachaidhean solais fìor sin. Às aonais àile airson teòthachd a riaghladh, bidh atharrachaidhean mòra ann an àrainneachdan gealaich, le teòthachd ag èirigh suas gu 120 ° C tron ​​​​latha agus a ’tuiteam gu -200 ° C air an oidhche. Chaidh na camarathan HULC a thogail gus seasamh ris na h-ìrean teòthachd sin, le plaide dìon a bharrachd airson dìon teirmeach is duslach.

Gus ath-aithris a dhèanamh air na suidheachaidhean ris am biodh dùil aig luchd-togail dhealbhan gealaich, rinn speuradairean tagraiche deuchainn air camara HULC ann an solas an latha agus taobh a-staigh uaimhean bholcànach gus atharrais air oidhcheannan gealaich. Dh'fheumadh an camara a bhith air obrachadh gu furasta fhad 'sa bha e a' caitheamh miotagan dìon tiugh, a 'ciallachadh gu robh putanan furasta a chleachdadh. Chuir stiùir NASA airson camara HULC, Jeremy Myers, cuideam air cho cudromach sa tha e intuitive, ag ràdh “bu chòir gum biodh an camara furasta a chleachdadh” leis gur e dìreach aon den iomadh inneal a bhios speuradairean a’ làimhseachadh air a’ Ghealach.

A bharrachd air a bhith a’ glacadh mion-fhiosrachadh mu chreagan agus seallaidhean farsaing de chruth-tìre na gealaich, tha innleadairean a’ feuchainn ri camara a chruthachadh a sheasas ri duslach na gealaich. Tha an duslach seo, air a dhèanamh suas de ghràinean mìn, sgrìobach, na chunnart do luchd-obrach agus uidheamachd. Leanaidh dealbhadh an HULC air adhart, le dreach ri thighinn air a sglèatadh airson deuchainn air bòrd an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta.

CÀBHA

Dè a th’ ann an camara HULC?

Tha an Handheld Universal Lunar Camera (HULC) na chamara ùr-nodha a chaidh a dhealbhadh airson speuradairean air miseanan Artemis chun Ghealach san àm ri teachd. Tha e na ùrachadh mòr bho na camarathan a chaidh a chleachdadh aig miseanan Apollo.

Dè a tha a’ dèanamh camara HULC eadar-dhealaichte?

Tha an camara HULC a’ toirt a-steach pàirtean far-na-sgeilp le mothachadh solais nas fheàrr agus lionsan adhartach. Tha e air a dhealbhadh gus seasamh ri fìor atharrachaidhean teòthachd agus suidheachaidhean solais cruaidh ann an àrainneachdan gealaich.

Ciamar a chaidh camara HULC a mheas?

Chaidh camara HULC tro dheuchainn chruaidh ann an Lanzarote, san Spàinn, aig a bheil cruthan-tìre coltach ri àrainneachd na gealaich. Chleachd luchd-saidheans, a fhuair trèanadh ann an sgrùdadh gealaich, an camara air tursan-raoin geòlais agus chlàr iad na fhuair iad a-mach ann an Leabhar Achaidh Dealanach.

Dè na dùbhlain a tha camara HULC a’ dèiligeadh?

Bidh camara HULC a’ dèiligeadh ris na dùbhlain a tha an lùib atharrachaidhean teothachd mòr agus duslach gealaich. Tha e air a dhealbhadh gus teòthachd a làimhseachadh a’ ruighinn 120 ° C tron ​​​​latha agus -200 ° C air an oidhche fhad ‘s a tha e a’ toirt seachad ceumannan dìon a bharrachd an aghaidh duslach.

Dè na planaichean a th’ ann airson camara HULC san àm ri teachd?

Leanaidh innleadairean orra ag ùrachadh dealbhadh camara HULC, le dreach san amharc airson deuchainn air bòrd an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta. Is e an amas mu dheireadh inneal earbsach a thoirt do speuradairean airson sgrùdadh gealaich.