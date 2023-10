Amalachadh Modal Seirbheis Eòrpach airson Misean Artemis II: Ceum deatamach a dh’ ionnsaigh a bhith a’ sgrùdadh na gealaich

Tha misean Artemis II a tha ri thighinn, air a sglèatadh airson Samhain 2024, a’ faighinn spionnadh mar innleadairean aig Ionad Fànais Ceanadach ann am Florida ag obair gu dìcheallach gus modal seirbheis Eòrpach (ESM2) ullachadh airson aonachadh le modal criutha Orion. Bidh pàirt deatamach aig an ESM2 ann a bhith a’ toirt seachad goireasan riatanach leithid dealan, uisge, agus faireachdainn samhlachail gus dèanamh cinnteach à comhfhurtachd agus sàbhailteachd nan ceithir speuradairean air an turas cruinn chun Ghealach.

Gus am pròiseas amalachaidh a dhèanamh comasach, bha an ESM2 ceangailte an toiseach ris an Adaptor Modal Crew, a’ cruthachadh Modal Seirbheis Orion (OSM). Leig an ceum deatamach seo le innleadairean deuchainn mionaideach a dhèanamh air a’ mhodal aonaichte, a tha a’ toirt a-steach pìoban, uèirichean, bataraidhean agus eileagtronaigeach. Chaidh dà dheuchainn deatamach a dhèanamh aig an ìre seo gus dèanamh cinnteach à earbsachd agus seasmhachd an OSM.

Rinn aon de na deuchainnean sin, ris an canar an Thermal Cycle Test, measadh air comas an OSM a bhith a’ seasamh an aghaidh nan caochlaidhean teodhachd as àirde a choinnicheas e tron ​​mhisean. Aig an aon àm, bha an Deuchainn Acoustic Field Direct (DFAT) a’ cuimseachadh air measadh a dhèanamh air comas an OSM a bhith a’ seasamh an aghaidh nan crithean mòra a dh’ fhuiling nuair a chaidh an rocaid a-steach don fhànais.

Às deidh na deuchainnean sin, tha an OSM air a bhith ceangailte gu soirbheachail ri Modal Sgioba Orion, a ’cruthachadh a’ charbad Orion iomlan airson misean Artemis II. Tha an ceangal air a choileanadh tro shia puingean timcheall sgiath teas capsal a 'chriutha, a' dèanamh cinnteach à sàbhailteachd nan speuradairean nuair a thèid iad a-steach a-rithist gu àile na Talmhainn. An àite a bhith a 'dol thairis air an sgiath teas, tha na pìoban agus na uèirichean air an cur timcheall air.

Leis na Modalan Sgioba is Seirbheis a-nis ceangailte mar aon, is e an ath cheum deatamach cumhachd a thoirt do charbad Orion agus dearbhadh gu mionaideach gu bheil na siostaman uile ag obair gu co-chòrdail. Leigidh an ìre seo le sgiobaidhean Eòrpach agus na SA an conaltradh gun fhiosta eadar diofar phàirtean a dhearbhadh.

Mar a bhios ullachadh airson misean Artemis II a’ leantainn, gluaisidh am fòcas a dh’ aithghearr gu bhith a’ stàladh sgiathan grèine air carbad Orion, a’ crìochnachadh a cho-chruinneachadh. Às deidh sin, bidh na tancaichean connaidh air an lìonadh le inneal-giùlain, agus thèid rocaid Artemis II a chruachadh, le Orion ceangailte ris an t-siostam casg cur air bhog - feart sàbhailteachd deatamach dha speuradairean gun fhios nach tachair tachartasan ris nach robh dùil aig àm cur air bhog.

Tha amalachadh Modal Seirbheis na h-Eòrpa a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach ann am prògram Artemis, a’ toirt a’ chinne-daonna ceum nas fhaisge air a bhith a’ rannsachadh na gealaich agus a’ fuasgladh na slighe airson miseanan fànais domhainn san àm ri teachd.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

1. Dè a th 'anns a' mhodal seirbheis Eòrpach (ESM2)?

Tha am modal seirbheis Eòrpach (ESM2) na phàirt de charbad Orion a chaidh a dhealbhadh gus goireasan riatanach leithid dealan, uisge, agus faireachdainn samhlachail a thoirt do speuradairean aig miseanan fànais.

2. Dè na prìomh dheuchainnean a chaidh a dhèanamh tron ​​​​phròiseas amalachaidh?

Tron phròiseas amalachaidh, thèid dà dheuchainn deatamach a dhèanamh: an Deuchainn Rothaireachd Teirmeach agus an Deuchainn Acoustic Field Direct (DFAT). Bidh an Deuchainn Rothaireachd Teirmeach a’ dèanamh cinnteach gu bheil comas aig a’ mhodal seasamh ri fìor atharrachaidhean teodhachd, fhad ‘s a bhios an DFAT a’ measadh cho làidir sa tha e ri crith nuair a bhios an rocaid a’ dìreadh.

3. Ciamar a tha na Modalan Criutha agus Seirbheis ceangailte?

Tha na Modalan Sgioba agus Seirbheis ceangailte tro shia puingean timcheall sgiath teas capsal a’ chriutha. Tha na pìoban agus na uèirichean air an gluasad timcheall an sgiath teas gus dèanamh cinnteach à sàbhailteachd nan speuradairean nuair a thèid iad a-steach do dh'àile na Talmhainn.

4. Dè an adhbhar a th' aig an t-siostam casg-tòiseachaidh?

Tha an siostam casg cur air bhog na fheart sàbhailteachd deatamach ceangailte ri carbad Orion. Bidh e a’ dèanamh cinnteach à sàbhailteachd nan speuradairean ma thachras spreadhadh no gluasad bhon t-slighe a tha san amharc aig àm an fhoillseachadh.

5. Dè cho cudromach 'sa tha misean Artemis II?

Tha misean Artemis II na chlach-mhìle chudromach ann am prògram Artemis, ag amas air speuradairean a chuir air turas cruinn chun Ghealach. Tha e na cheum air adhart airson miseanan sgrùdaidh fànais domhainn san àm ri teachd.