Bhidio inntinneach a’ nochdadh “Labyrinth of Night” enigmatic air Mars

Tha Buidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA) air bhidio iongantach fhoillseachadh a bheir luchd-amhairc air turas tarraingeach tro “Labyrinth of Night” air uachdar Mars. A’ sìneadh 2,500 mìle drùidhteach de dh’fhaid, tha an t-iongnadh geòlais seo co-ionann ri meud na h-Eadailt.

Tha a’ bhidio, a chaidh a ghlacadh le Camara Stereo Àrd-rùn (HRSC), bàta-fànais Mars Express, a’ toirt seachad sealladh iongantach de chruth-tìre Martian. Suidhichte eadar Valles Marineris, dreach Mars fhèin de Grand Canyon na Talmhainn, agus am bholcàno as àirde ann an siostam na grèine ann an sgìre Tharsis, tha an “Labyrinth of Night” na shealladh iongantach ri fhaicinn.

Bha cruthachadh a’ bhidio a’ toirt a-steach breac-dhualadh ìomhaigh a chuir ri chèile bho ochd orbitan de bhàta-fànais Mars Express, a’ leantainn gu sealladh air leth mionaideach agus bogaidh de uachdar na planaid. Is e aon fheart sònraichte a chaidh a chomharrachadh anns a’ bhidio gu bheil cumaidhean geòlais “graben,” rim faicinn. Tha na graben sin nan earrannan de rùsg Mars a tha air a dhol fodha eadar dà loidhne sgàinidh, mar thoradh air rùsg na planaid a’ sìneadh no a’ sgaradh bho chèile.

Faodar cruthachadh na cruth-tìre eireachdail seo a thoirt air sgàth na gnìomhachd bholcànach dian a tha a’ tachairt ann an sgìre Tharsis a tha faisg air làimh. Tha na pròiseasan bholcànach ag adhbhrachadh gum bi pàirtean de rùsg Mars ag èirigh agus a’ fàs fo chuideam teictoneach, a’ leantainn gu tanachadh, sgàineadh, agus subsadaidh.

Tha am bhidio cuideachd a’ taisbeanadh àrdchlàran, a’ riochdachadh ìre uachdar tùsail a’ phlanaid. Tha na truinnsearan sin, air an cruth-atharrachadh le gnìomhachd bholcànach, a’ cur ri cumadh-tìre iongantach “Labyrinth of Night.” A rèir ESA, faodaidh na glinn taobh a-staigh an iongnadh geòlais seo leud suas ri 30 cilemeatair a ruighinn agus doimhneachd sia meatairean, a’ cur ri nàdar tarraingeach cruth-tìre geòlais Mars.

Tha misean Mars Express, a thòisich ann an 2003, air a bhith na làthaireachd riatanach ann an orbit timcheall air Mars airson còrr air dà dheichead. Tha na h-amasan aige a’ toirt a-steach a bhith a’ mapadh uachdar Mars, a’ dèanamh sgrùdaidhean mèinnearachd, a’ dèanamh anailis air àile tana na planaid, a’ sgrùdadh fo-thalamh Martian, agus a’ sgrùdadh nan eadar-obrachaidhean taobh a-staigh àrainneachd Martian.

Tha am bhidio inntinneach seo a’ toirt sealladh gun samhail air iongantasan dìomhair agus mòr Mars, a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air eachdraidh geòlais agus pròiseasan leantainneach a’ phlanaid.

