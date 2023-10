Tha Amharclann Gaia Buidheann Fànais na h-Eòrpa a’ faighinn a-mach leth mhillean rionnag ùr

O chionn ghoirid tha Buidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA) air dàta ùr fhoillseachadh bhon Amharclann Gaia aca, a’ nochdadh gun deach còrr air leth mhillean rionnag neo-aithnichte agus còrr air 150,000 asteroids a lorg. Tha an dàta seo mar phàirt den treas sgaoileadh dàta aig Gaia, leis a’ chiad fhoillseachadh a’ tachairt san Ògmhios 2022. Tha na rionnagan ùra sin suidhichte taobh a-staigh Omega Centauri, an cruinneachadh cruinne de rionnagan as motha a chithear bhon Talamh, suidhichte mu 17,000 solas-bliadhna air falbh.

Tha na beachdan a rinn Gaia o chionn ghoirid air 1.8 millean rionnag a chlàradh taobh a-staigh Omega Centauri, leis na rionnagan ùra sin an ìre mhath nas laige na an fheadhainn a chaidh a lorg roimhe leis an ESA. Gu sònraichte, tha na rionnagan a chaidh an lorg às ùr 15 tursan nas laige na an co-aoisean sa bhuidheann.

Tha Gaia air 526,587 rionnagan ùra a chomharrachadh gu soirbheachail ann an sgìre Omega Centauri, anns a bheil naoi sgìrean dùmhail sluaigh. Gu sònraichte, faodaidh an lann-amhairc a-nis barrachd air deich uiread an àireamh de rionnagan fhaicinn ann am meadhan a’ chnuasaich. Tha an dàta ùr seo chan ann a-mhàin a’ lìonadh bheàrnan ann am mapadh Gaia ach tha e cuideachd a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air cruthachadh agus leasachadh rionnagan.

Tha lorg nan rionnagan sin a’ leigeil le luchd-rannsachaidh sgrùdadh a dhèanamh air an cuairteachadh agus an gluasad, a’ dol thairis air a’ chomas ris a bheil dùil aig Gaia. A bharrachd air an sin, tha na rionnagan ùra seo a’ riochdachadh aon de na sgìrean as dùmhail sluaigh a chunnaic Gaia san raon fànais seo.

Ged nach deach Gaia a dhealbhadh an toiseach airson cosmology, tha an lann-amhairc, a tha air a bhith ann an orbit bho 2013, air a bhith air leth èifeachdach ann a bhith a’ lorg rionnagan. Tha e air a bhith air leth cudromach ann a bhith a’ lorg grunn rionnagan tro na diofar fiosan dàta aige. A bharrachd air an sin, tha Gaia air cuideachadh le bhith a’ cruthachadh mapa farsaing agus mionaideach den t-Slighe Milky, a’ foillseachadh ar galaxy ann am mion-fhiosrachadh nach fhacas a-riamh.

