Tha SpaceX an dùil 144 rocaid a chuir air bhog ann an 2024 gus Seirbheis Starlink a leudachadh

Tha SpaceX, a’ chompanaidh aerospace a stèidhich Elon Musk, air amasan àrd-amasach a shuidheachadh airson 2024. A rèir oifigear companaidh, tha SpaceX an dùil 144 rocaid gu h-iomlan a chuir air bhog an ath-bhliadhna, a’ dol thairis air na chaidh a chuir air bhog ann an 2023. air a stiùireadh le leudachadh air seirbheis eadar-lìn saideal Starlink aig SpaceX.

Tha an àireamh de chuir air bhog le SpaceX air a bhith ag èirigh gu cunbhalach mar a tha Starlink a’ sìor fhàs. Ann an 2021, cha robh ach 31 miseanan ann, ach cha mhòr nach do dhùblaich an àireamh sin gu 61 ann an 2022. Le sgaoileadh seirbheis Starlink's Direct to Cell ann an com-pàirteachas le T-Mobile, tha SpaceX ag amas air a chomas cur air bhog àrdachadh tuilleadh an ath-bhliadhna.

Bheir Direct to Cell, ris an canar cuideachd “tùr fòn cealla san fhànais,” seirbheisean gluasadach tro shaidealan Starlink. Bidh comasan teachdaireachd teacsa rim faighinn ann an 2024, agus an uairsin fiosan agus brobhsadh lìn ann an 2025. Bidh an t-seirbheis seo gu sònraichte buannachdail ann an raointean gun chòmhdach cealla, gu sònraichte aig àm èiginn.

Gus an amas aige de 144 cur air bhog a choileanadh ann an 2024, tha SpaceX air fèin-ghluasad a thoirt a-steach don phròiseas gu lèir aige. Tha a’ chompanaidh a’ cur cuideam air earbsachd gus dàil air adhbhrachadh le sgàinidhean a sheachnadh. Feumaidh an tricead cur air bhog àrd seo cur air bhog a h-uile 2.5 latha, an coimeas ris an ìre làithreach de aon fhoillseachadh gach 3.5 latha.

Bhon Chèitean 2019, tha SpaceX air còrr air 4,000 saideal Starlink a chuir ann an orbit. An mìos mu dheireadh, dh’ ainmich a’ chompanaidh gu bheil iad air a dhol thairis air 2 mhillean neach-ceannach a’ cleachdadh a seirbheisean eadar-lìn. Tha Starlink ri fhaighinn ann an còrr air 60 dùthaich agus tha e a’ ceangal luchd-ceannach air feadh an t-saoghail le eadar-lìn aig astar luath.

Fhad ‘s a tha SpaceX fhathast air thoiseach air na farpaisich aige, tha companaidhean eile, leithid Amazon leis a’ Phròiseact Kuiper aca, cuideachd a ’dol a-steach don ghnìomhachas seirbheis eadar-lìn stèidhichte air àite. Chuir Amazon Jeff Bezos air bhog o chionn ghoirid a’ chiad dà shaideal prototype airson Project Kuiper, ag amas air ceangal eadar-lìn aig astar luath a thoirt do sgìrean iomallach, coltach ri Starlink.

