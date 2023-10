Sgrùdadh Ùr a’ cleachdadh filamentan giùlain fo smachd laser airson coimpiutaireachd neuromorphic

Tha luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Saidheans agus Teicneòlais Shìona air adhartas mòr a dhèanamh ann an raon coimpiutaireachd neuromorphic leis an leasachadh aca air structar lìonra fiùghantach a’ cleachdadh filamentan giùlain fo smachd laser. Tha coimpiutaireachd Neuromorphic na raon a tha a’ tighinn am bàrr a tha ag amas air siostaman coimpiutair a chruthachadh air am brosnachadh leis an eanchainn daonna, agus tha am pàirt bathar-cruaidh air a bhith na dhùbhlan.

Chuir an sgioba fòcas air stuthan Mott, aig a bheil feartan gluasaid sònraichte a tha gan dèanamh freagarrach airson coimpiutaireachd neuromorphic. Bidh stuthan Mott ag atharrachadh gu luath ann an giùlan dealain, còmhla ri gluasad eadar stàitean inslitheach agus meatailteach. Thagh an luchd-rannsachaidh vanadium dioxide (VO2) mar an stuth as fheàrr leotha air sgàth cho comasach ‘s a bha e airson diofar thagraidhean. Bidh VO2 a’ dol tro eadar-ghluasad meatailt-insulator (MIT) aig timcheall air 68 ° Celsius, a’ ciallachadh gu bheil e ag atharrachadh bho bhith na insulator gu stiùiriche aig an teòthachd shònraichte seo.

Tha comas VO2 gluasad eadar stàitean giùlain agus neo-ghiùlain ga dhèanamh air leth freagarrach airson coimpiutaireachd neuromorphic. Tha an giùlan aige coltach ri giùlan neurons bith-eòlasach, a’ nochdadh atharrachaidhean ann an giùlan dealain coltach ris an neart eadar neurons ann an eanchainn an duine. Tha an sùbailteachd agus an plastachd seo a’ dèanamh VO2 na phàirt luachmhor airson cuairtean dealain, ag obair mar tionndadh èifeachdach.

Chleachd an luchd-rannsachaidh leusairean cuimsichte agus mothachairean cuantamach gus na filamentan giùlain taobh a-staigh stuth VO2 a làimhseachadh. Le bhith a’ cumail smachd mionaideach air suidheachadh nam filamentan, bha e comasach dhaibh sruthadh chomharran dealain a riaghladh, coltach ri giùlan synapses bith-eòlasach. Chaidh ìomhaighean àrd-rèiteachaidh agus mion-sgrùdadh air an stuth VO2 a dhèanamh a’ cleachdadh miocroscopaidh dealanach tar-chuir sganadh raon dorcha àrd-cheàrnach (STEM).

Sheall toraidhean an sgrùdaidh comas fad-ùine agus geàrr-ùine de na synapses fuadain, le seanalan air an ath-tharraing le sruth. Tha an sgioba rannsachaidh den bheachd gu bheil comas mòr aig na co-dhùnaidhean aca airson lìonraidhean fiùghantach a leasachadh a dh’ fhaodadh atharrais a dhèanamh air gnìomhachd an t-siostam nearbhach daonna a thaobh sùbailteachd agus freagairt do bhrosnachaidhean bhon taobh a-muigh.

Gu h-iomlan, tha an sgrùdadh seo a’ riochdachadh adhartas mòr ann an raon coimpiutaireachd neuromorphic, a’ cleachdadh filamentan giùlain fo smachd laser gus structar lìonra fiùghantach a chruthachadh. Tha an rannsachadh a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air giùlan stuthan Mott agus an cleachdadh a dh’ fhaodadh a bhith aca ann a bhith a’ togail siostaman coimpiutair tuigseach.

Stòr: [Adhartasan Saidheans] (DOI: 10.1126/sciadv.adg9376)