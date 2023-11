Dàibheadh ​​​​a-steach don àm ri teachd de dhealbhan saidheansail le FLUOVIEW FV4000

Tha ìomhaighean saidheansail a’ tighinn a-steach do àm ùr le toirt a-steach miocroscop sganaidh laser confocal FLUOVIEW ™ FV4000 agus miocroscop sganaidh laser multiphoton FV4000MPE. Tha na h-innealan ùr-nodha seo, air an leasachadh le Evident, air adhartasan ùr-nodha a thoirt gu teicneòlas ìomhaighean, a’ fosgladh dhorsan gu lorgaidhean saidheansail inntinneach. A’ putadh crìochan togail ìomhaighean agus earbsachd dàta, bidh na miocroscopan FV4000 agus FV4000MPE ag ath-mhìneachadh ìomhaighean saidheansail.

Aig cridhe nam miocroscopan rèabhlaideach sin tha an lorgaire SilVIR ™, air a leasachadh le Evident. Bidh an teicneòlas ath-ghinealach seo a’ cothlamadh photomultiplier silicon (SiPM) le giullachd chomharran didseatach le peutant, a’ toirt cothrom do luchd-rannsachaidh dàta ìomhaigh cainneachdail a choileanadh le mionaideachd air leth. A’ tabhann èifeachdas lorg photon leasaichte thairis air raon tonn-tonn nas fharsainge, bidh an lorgaire SilVIR a’ dèanamh cinnteach à toraidhean ìomhaighean nas soilleire agus nas cruinne.

Càileachd ìomhaigh gun choimeas agus mionaideachd

A’ cleachdadh an lorgaire adhartach SilVIR, bidh na microsgopan FV4000 agus FV4000MPE a’ toirt a-mach ìomhaighean àrd-inbhe a tha a’ dol thairis air siostaman sganaidh laser ginealach roimhe. Faodaidh luchd-rannsachaidh a-nis ìomhaighean soilleir a ghlacadh eadhon bho chomharran fluorescence lag, le taing don lughdachadh fuaim sònraichte agus cugallachd àrd a thug an teicneòlas seo seachad. Is e an toradh dàta earbsach agus tomhas mionaideach de dhian fluorescence.

Gabhail ri Cumhachd Comasan NIR

Anns an t-siostam FV4000 tha raon speactram leudaichte agus comasan ioma-fhillte leasaichte, a leigeas leis raon tonn-tonn iongantach de 400 nm gu 900 nm a lorg, le ceum as ìsle de 1 nm. Optimated airson ìomhaighean faisg air infridhearg (NIR), tha an FV4000 a’ nochdadh eileamaidean optigeach le tar-chuir àrd bho 400 nm gu 1300 nm, a ’toirt cothrom do luchd-rannsachaidh mion-fhiosrachadh toinnte a ghlacadh thairis air diofar structaran bith-eòlasach.

Innealan le cumhachd AI airson ìomhaighean nas fheàrr

Gabh a-steach don àm ri teachd le innealan le cumhachd AI a dh ’atharraicheas an eòlas ìomhaighean. Tha na microsgopan FV4000 a’ tighinn uidheamaichte le teicneòlasan lughdachadh fuaim TruAI agus sgaradh ìomhaighean, a’ sgioblachadh mion-sgrùdadh ìomhaighean agus a’ leasachadh ìomhaighean ùine-ama. Le bhith ag àrdachadh càileachd ìomhaigh agus a’ sìmpleachadh às-tharraing dàta, bidh na h-innealan sin a’ sàbhaladh ùine is oidhirp luachmhor do luchd-rannsachaidh.

Modularity leasaichte agus sùbailteachd

Tha na siostaman FLUOVIEW air an dealbhadh le modularity agus sùbailteachd nan inntinn. Faodar an FV4000 a rèiteachadh gus a bhith iomchaidh airson tagraidhean sònraichte, agus le comasan ìomhaighean multiphoton a bharrachd, faodar an aon shiostam a chleachdadh a-nis airson grunn mhodhan ìomhaighean.

Dèan eòlas air àm ri teachd ìomhaighean

Imich thu fhèin ann an comasan cruth-atharrachail na miocroscopan FLUOVIEW FV4000 agus FV4000MPE. Le cruinneas nach fhacas a-riamh, cugallachd, agus earbsachd dàta, tha na microsgopan sin a’ toirt cumhachd do luchd-rannsachaidh tòiseachadh air oidhirpean saidheansail ùr-nodha.

CÀBHA

Dè a th’ ann an lorgaire SilVIR?

Tha an lorgaire SilVIR, air a leasachadh le Evident, na theicneòlas ùr-nodha a tha a’ cothlamadh photomultiplier silicon le giollachd comharran didseatach le peutant. Tha e a’ tabhann lughdachadh fuaim air leth agus èifeachdas lorg photon leasaichte, a’ leantainn gu toraidhean ìomhaighean nas soilleire agus nas cruinne.

Dè na comasan a th’ aig NIR san t-siostam FV4000?

Tha an siostam FV4000 air a bharrrachadh airson ìomhaighean faisg air infridhearg (NIR) agus is urrainn dha raon tonn-tonn de 400 nm gu 900 nm a lorg, le ceum as ìsle de 1 nm. Bidh e cuideachd a ’nochdadh eileamaidean optigeach le tar-chuir àrd bho 400 nm gu 1300 nm, a’ leigeil le luchd-rannsachaidh ìomhaighean mionaideach a ghlacadh thar speactram farsaing.

Dè na h-innealan le cumhachd AI anns na microsgopan FV4000?

Tha na microscopes FV4000 uidheamaichte le teicneòlas lughdachadh fuaim TruAI agus sgaradh ìomhaighean. Bidh na h-innealan cumhachd AI seo a’ sgioblachadh mion-sgrùdadh ìomhaigh, a’ lughdachadh fuaim, agus a’ leasachadh ìomhaighean ùine-ùine, a’ sàbhaladh ùine is oidhirp luachmhor do luchd-rannsachaidh.

An urrainnear na siostaman FLUOVIEW a ghnàthachadh?

Tha, tha na siostaman FLUOVIEW, a’ gabhail a-steach an FV4000, air an dealbhadh gus a bhith sùbailte agus faodar an rèiteachadh gus freagairt air tagraidhean sònraichte. Le bhith a’ cur ri comasan ìomhaighean multiphoton leigidh seo le luchd-rannsachaidh an aon shiostam a chleachdadh airson diofar mhodhan ìomhaighean.

Dè na buannachdan a tha na microsgopan FLUOVIEW FV4000 agus FV4000MPE a’ tabhann?

Bidh na microsgopan FLUOVIEW FV4000 agus FV4000MPE a’ lìbhrigeadh cruinneas nas àirde, fuaim nas lugha, agus cugallachd nas fheàrr an coimeas ri siostaman sganaidh laser ginealach roimhe. Bidh iad a’ toirt seachad càileachd ìomhaigh air leth, tomhas mionaideach air dian fluorescence, agus dàta earbsach, a’ toirt cumhachd do luchd-rannsachaidh lorgaidhean saidheansail ùr-nodha a dhèanamh.