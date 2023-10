Bogadh inntinneach stuthan Quantum: A ’nochdadh ceannas dealanan a tha a’ giùlan gnàthach

Tha stuthan Quantum, le na feartan sònraichte aca air an riaghladh le riaghailtean fiosaig cuantamach, air aire luchd-saidheans air feadh an t-saoghail a ghlacadh. Tha pàirt deatamach aig na stuthan sin, air an comharrachadh le ceanglaichean làidir ceimigeach eadar dealanan, ann a bhith a’ dearbhadh cruas diofar stuthan. Tha luchd-saidheans air a bhith den bheachd o chionn fhada gur e an lèag, an cùl-raon atamach teann a chaidh a chruthachadh le sreathan atamach a tha ceangailte gu teann, smachd air giùlan dealanan a tha a’ giùlan sruth. Ach, tha sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn sgioba eadar-nàiseanta de luchd-rannsachaidh a’ toirt dùbhlan don bheachd gnàthach seo.

Anns an rannsachadh aca, chuir luchd-saidheans bho MPI-CPfS sa Ghearmailt, còmhla ri an co-obraichean à Iapan, Korea, agus na Stàitean Aonaichte, fòcas air an stuth Sr2RuO4. Le bhith a’ cumail sùil air a’ ghluasad eileagtronaigeach anns an stuth seo, rinn iad lorg iongantach: faodaidh dealanan a tha a’ giùlan an-dràsta an lattice a lughdachadh gu mòr, an aghaidh creideas coitcheann. Chaidh a lorg gun robh bloigh bheag de na dealanan sin, seach an t-seanadh gu lèir, a’ toirt ceannas air a’ chliath, a’ leantainn gu lùghdachadh mòr ann am modulus Young aig àm a’ ghluasaid.

Tha buaidhean an toraidh seo domhainn. Tha oidhirp cho-obrachail an sgioba rannsachaidh, còmhla ri modail a chaidh a leasachadh leis na buidhnean Joerg Schmalian agus Markus Garst aig Institiud Teicneòlais Karlsruhe, a’ toirt solas ùr air ceist shaidheansail a tha air a bhith ann o chionn fhada. Le bhith a’ tabhann sealladh ùr air an eadar-chluich eadar dealanan a tha a’ giùlan an-dràsta agus an leusair, tha an sgrùdadh seo a’ fosgladh slighean inntinneach airson rannsachadh san àm ri teachd ann an raon stuthan cuantamach.

CÀBHA

C: Dè a th 'ann an stuthan quantum?

Is e stuthan a th’ ann an stuthan Quantum aig a bheil feartan fo bhuaidh uinneanan meacanaigeach cuantamach. Bidh na stuthan sin gu tric a’ nochdadh feartan sònraichte, leithid superconductivity, magnetism, no giùlan topological, nach eilear a’ faicinn ann an stuthan gnàthach.

C: Dè a th’ ann am modulus Young?

Is e tomhas de stiffness no elasticity stuth a th’ ann am modulus Young. Bidh e a’ tomhas mar a bhios stuth cruaidh a’ deformachadh fo chleachdadh feachd.

C: Ciamar a tha dealanan a tha a’ giùlan sruthan co-cheangailte ri bhith a’ bogachadh leusair?

Tha an tuigse àbhaisteach a’ moladh gu bheil làmh an uachdair aig an uachdaran ann an giùlan dealanan a tha a’ giùlan sruth ann an stuthan cuantamach. Ach, tha an sgrùdadh seo a’ sealltainn gum faod bloigh bheag de na dealanan sin ceannas a thoirt air an leusair, a’ leantainn gu lughdachadh mòr air an stuth.