Dh’ fhaodadh stàitean ùra de eleactronan ann an salann leaghte buaidh a thoirt air coileanadh reactaran le connadh salainn

Tha luchd-saidheans air faighinn a-mach gum faod dealanan trì stàitean sònraichte a chruthachadh nuair a bhios iad ag eadar-obrachadh le salainn leaghte, lorg a dh’ fhaodadh buaidh a thoirt air coileanadh reactaran le connadh salainn. Rinn an luchd-rannsachaidh bho Obair-lann Nàiseanta Oak Ridge agus Oilthigh Iowa atharrais air toirt a-steach cus dealan a-steach do shalainn clorid sinc leaghte agus chunnaic iad trì suidheachaidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann. Ann an aon suidheachadh, bidh an dealan na phàirt de radaigeach moileciuil le dà ian sinc. Ann an tè eile, bidh an dealan a 'suidheachadh air aon ian sinc. Anns an treas suidheachadh, tha an dealan air a sgaoileadh a-mach gu sgaoilte thairis air iomadh ian salainn.

Thathas a’ beachdachadh air reactaran salainn leaghte airson ionadan cumhachd niuclasach san àm ri teachd, agus tha e deatamach gun tuig thu mar a bheir rèididheachd buaidh air giùlan salainn leaghte. Bidh an sgrùdadh seo a’ tilgeil solas air an eadar-obrachadh eadar dealanan agus salainn nuair a bhios iad fosgailte do rèididheachd àrd. Lorg an luchd-rannsachaidh gum faod an dealanan cruthachadh diofar ghnèithean a dhèanamh comasach, a’ toirt a-steach dimers sinc agus monomers, no a bhith air an dì-ghalarachadh. Bidh na co-dhùnaidhean tùsail seo a’ togail cheistean mu na dh’ fhaodadh gnèithean eile a chruthachadh aig amannan nas fhaide agus mar a dhèiligeas iad ris na dealanan agus na salainn.

Tha an rannsachadh seo mar phàirt de Ionad Rannsachaidh Crìochan Lùtha Molten Salts in Extreme Environments (MSEE EFRC) aig DOE agus chaidh fhoillseachadh ann an The Journal of Physical Chemistry B. Tha an sgioba ag obair gus seòrsachan eile de reactivity a chomharrachadh gu deuchainneach. Tha an sgrùdadh a 'toirt seachad seallaidhean luachmhor air mar a tha dealanan ag eadar-obrachadh le salainn leaghte, ach tha barrachd ri sgrùdadh fhathast. Nì rannsachadh san àm ri teachd sgrùdadh air siostaman salainn eile agus buaidh rèididheachd air salainn leaghte.

Stòr: Obair-lann Nàiseanta Oak Ridge