Bidh luchd-rannsachaidh a’ leasachadh ceirmeag nas cruaidhe le barrachd strì an aghaidh sgàineadh

Tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh California San Diego air adhartas a dhèanamh ann an leasachadh crèadhadaireachd le bhith a’ cruthachadh stuthan a tha nas cruaidhe agus nas seasmhaiche ri sgàineadh. Le bhith a’ cleachdadh measgachadh de dadaman meatailt le àireamh nas àirde de eleactronan valence anns an t-slige a-muigh aca, tha an luchd-rannsachaidh air dòigh a lorg gus comas na ceirmeag àrdachadh air ìrean nas àirde de fhorsa is cuideam a làimhseachadh.

Tha ceirmeag ainmeil airson na feartan sònraichte aca, leithid an comas seasamh ri teòthachd àrd, seasamh an aghaidh creimeadh agus caitheamh, agus ìomhaigh aotrom a chumail suas. Tha na feartan sin a’ dèanamh ceirmeag a tha freagarrach airson diofar thagraidhean, a’ gabhail a-steach co-phàirtean aerospace agus còmhdach dìon. Ach, bha am brisg a-riamh na phrìomh tharraing air ais, leis gu bheil iad dualtach briseadh fo chuideam.

Chuir an luchd-saidheans fòcas air an sgrùdadh aca air clas de chrèadha ris an canar carbides àrd-entropy, aig a bheil structaran atamach mì-rianail air an dèanamh suas de atoman gualain ceangailte ri grunn eileamaidean meatailt bhon cheathramh, an còigeamh agus an t-siathamh colbhan den chlàr ràitheil. Chaidh a lorg gu robh meatailtean bhon chòigeamh agus an t-siathamh colbhan, leithid titanium, niobium, agus tungsten, deatamach ann a bhith ag àrdachadh cruas na ceirmeag air sgàth an àireamh nas àirde de eleactronan valence.

Is e dealanan Valence a lorgar anns an t-slige as fhaide a-muigh aig atom a bhios a’ gabhail pàirt ann an ceangal ri dadaman eile. Le bhith a’ cleachdadh mheatailtean le barrachd eleactronan valence, b’ urrainn don luchd-rannsachaidh piseach a thoirt air strì an ceirmeag ri sgàineadh fo luchd meacanaigeach agus cuideam. Bha an stuth ceirmeag a’ nochdadh giùlan nas so-ruigsinneach, coltach ri meatailtean, a’ ciallachadh gum faodadh iad a dhol tro bharrachd deformachaidh mus briseadh iad.

Tro atharrais coimpiutaireachd agus saothrachadh agus deuchainn deuchainneach, chomharraich an sgioba dà charbaid àrd-entropy a sheall gu robh iad an aghaidh sgàineadh. Bha na stuthan sin comasach air deformachadh no sìneadh nuair a bha iad fo uallach meacanaigeach no cuideam, an àite a bhith a’ nochdadh freagairt àbhaisteach brice ceirmeag. Chaidh bannan taobh a-staigh nan stuthan ath-eagrachadh gus fosglaidhean meud atamach a dhùnadh a chaidh a chruthachadh nuair a chaidh na stuthan a bhualadh no a tharraing às a chèile, a’ cur bacadh air cruthachadh sgàinidhean.

Is e an dùbhlan a-nis cinneasachadh nan stuthan ceirmeag cruaidh sin a mheudachadh airson cleachdadh malairteach. Tha comas aig an adhartas seo grunn ghnìomhachasan ath-nuadhachadh a tha an urra ri stuthan ceirmeag àrd-choileanadh, bho aerospace gu bith-mheidigeach. Tha cruas nas àirde na ceirmeag cuideachd a’ fosgladh dhorsan airson fìor thagraidhean, leithid oirean adhartach airson carbadan hypersonic, far an urrainn dhaibh pàirtean deatamach a dhìon agus leigeil leis na carbadan seasamh nas fheàrr air tursan-adhair supersonic.

Fhuair an obair seo taic bho Chomhairle Rannsachaidh na Suaine, Ionad Comais Stuthan Nanoscale Gnìomh, Stèidheachd Olle Engkvist, Ionad Sgrùdaidh Stuthan Roinn NanoEngineering UC San Diego, Prògram Caidreachais Ceumnaiche Saidheans Dìon Nàiseanta agus Innleadaireachd, Stèidheachd ARCS, agus Buidheann Oerlikon.

