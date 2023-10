A’ sgrùdadh comasachd electrodes Nanotube Hollow airson Bataraidhean Potassium-Ion

Mar a tha an t-iarrtas airson teicneòlas bataraidh adhartach a’ sìor fhàs, tha luchd-rannsachaidh a’ coimhead airson roghainnean eile seach bataraidhean lithium-ion traidiseanta. Is e aon dòigh sgrùdaidh gealltanach bataraidhean potasium-ion, a tha a’ tabhann comas airson barrachd stòradh lùtha agus coileanadh electrochemical nas fheàrr. Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann an Energy Materials and Devices air nochdadh na buannachdan bho bhith a’ cleachdadh raointean nanotube NiCo2Se4 mar anodes ann am bataraidhean potasium-ion, a’ soilleireachadh an comas stòradh lùth ath-nuadhachadh.

Tha structar sònraichte raointean nanotube NiCo2Se4 a’ ceadachadh gluasad agus stòradh ianan potaisium nas luaithe, a’ dèiligeadh ri cùisean co-cheangailte ris an radius ionic a chuir bacadh air leasachadh bataraidhean potasium-ion air sgèile mhòr. Le bhith a’ co-chur NiCo2Se4 a’ cleachdadh pròiseas hydrothermal dà-cheum, bha e comasach do luchd-rannsachaidh structar nanotube a chruthachadh le cruinneachaidhean coltach ri flùr, a’ toirt seachad seanalan goireasach airson ian potaisium / gluasad dealanach. Tha leud timcheall air 35 nanometers aig na tiùban lag, a chaidh a chruthachadh tro bhuaidh Kirkendall, a’ toirt seachad farsaingeachd gu leòr airson gluasad èifeachdach ian is dealanan.

An coimeas ri stuthan dealanach eile, sheall raointean nanotube NiCo2Se4 coileanadh electrochemical nas fheàrr. Sheall iad seasmhachd rothaireachd nas fheàrr agus comas reata, a’ dol thairis air co-aoisean monometallic leithid Ni3Se4 agus Co3Se4. Chuir làthaireachd dà mheatailt ann an NiCo2Se4, a bharrachd air an structar nanotube sònraichte aige, ris a’ choileanadh air leth aige.

Tha an rannsachadh a rinn Mingyue Wang agus an sgioba aig Oilthigh Xi'an Jiaotong ann an Sìona a’ tabhann seallaidhean luachmhor air dealbhadh selenides dà-mheatailt meanbh-structaraichte / nano-structaraichte mar anodes airson bataraidhean potasium-ion. Tha na co-dhùnaidhean sin a’ nochdadh comas electrodan nanotube falamh gus coileanadh bataraidhean potasium-ion a leasachadh gu mòr, a’ dèiligeadh ris na dùbhlain co-cheangailte ri stòradh lùth agus coileanadh electrochemical.

Tha comas aig tuilleadh rannsachaidh san raon seo cothroman ùra fhuasgladh airson stòradh lùtha, a’ fuasgladh na slighe airson teicneòlasan bataraidh nas seasmhaiche agus nas èifeachdaiche. Leis gu bheil potasium na ghoireas pailt, dh'fhaodadh leasachadh soirbheachail agus gnìomhachadh bataraidhean potasium-ion buaidh mhòr a thoirt air àm ri teachd siostaman lùth ath-nuadhachail.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Dè a th 'ann am bataraidhean potasium-ion?

Tha bataraidhean potasium-ion mar roghainn eile an àite bataraidhean lithium-ion a bhios a’ cleachdadh ionsan potaisium airson stòradh lùtha agus ath-bheachdan electroceimiceach. Bidh iad a’ tabhann buannachdan a dh’ fhaodadh a bhith ann leithid comas stòraidh lùtha nas àirde agus coileanadh nas fheàrr.

Dè cho cudromach sa tha cleachdadh raointean nanotube NiCo2Se4 ann am bataraidhean potasium-ion?

Bidh raointean nanotube NiCo2Se4 a’ frithealadh mar electrodes ann am bataraidhean potasium-ion, a’ dèiligeadh ris na dùbhlain co-cheangailte ris an radius ionic agus ag àrdachadh coileanadh electroceimiceach. Tha structar sònraichte nan nanotubes a’ ceadachadh gluasad agus stòradh ianan potaisium nas luaithe, a’ leantainn gu coileanadh bataraidh nas fheàrr.

Ciamar a leasaicheas electrodan falamh nanotube coileanadh bataraidhean potasium-ion?

Tha dealanan nanotube falamh, leithid nanotubes NiCo2Se4, a’ toirt seachad farsaingeachd gu leòr airson gluasad èifeachdach ian is dealanan. Tha an structar lag, a chaidh a chruthachadh tro bhuaidh Kirkendall, a’ ceadachadh ionsan potaisium a ghluasad agus a stòradh nas luaithe, a’ leantainn gu seasmhachd cuairteachaidh nas fheàrr agus comas reata ann am bataraidhean potasium-ion.