Dòigh ùr air a leasachadh gus smachd a chumail air sruthadh dealanach ann an stuthan cuantamach

Tha luchd-rannsachaidh bho Penn State air dòigh dealain a leasachadh gus smachd a chumail air stiùir sruthadh dealanach ann an stuthan cuantamach, a dh’ fhaodadh leantainn gu adhartasan ann an innealan dealanach agus coimpiutairean cuantamach. Chaidh an dòigh-obrach a dhearbhadh ann an stuthan a tha a’ taisbeanadh buaidh quantum anomalous Hall (QAH), far nach bi sruthadh dealanan air oir stuth a’ call lùth. Tha a’ bhuaidh seo a’ tachairt ann an stuthan ris an canar insuladairean QAH, a tha nan insuladairean topological a bhios a’ giùlan sruth a-mhàin air na h-oirean aca. Lorg an luchd-rannsachaidh gum faod a bhith a’ cleachdadh cuisle gnàthach air an insuladair QAH slighe sruthadh dealanach atharrachadh. Tha an comas seo airson smachd a chumail air sruthadh dealanach deatamach airson a bhith a’ dèanamh an fheum as fheàrr de ghluasad fiosrachaidh agus stòradh ann an teicneòlasan cuantamach.

Bha an dòigh a bh ’ann roimhe airson stiùireadh sruthadh dealanach atharrachadh an urra ri magnet bhon taobh a-muigh, ga dhèanamh neo-phractaigeach airson innealan beaga leithid fònaichean sgairteil. Tha an dòigh dealain ùr a’ toirt seachad fuasgladh nas goireasaiche agus nas èifeachdaiche. Rinn an luchd-rannsachaidh an inneal-insalaidh QAH as fheàrr le bhith ag àrdachadh dùmhlachd an t-sruth gnìomhaichte, a’ leantainn gu dùmhlachd sruth fìor àrd a dh ’atharraich an stiùireadh magnetization agus stiùir còmhdhail dealanach. Tha an gluasad seo bho smachd magnetach gu smachd dealanach ann an stuthan cuantamach coltach ris a’ ghluasad a thachair ann an stòradh cuimhne traidiseanta, far an deach dòighean dealanach a chuir an àite magnets ann an teicneòlasan nas ùire.

Thug an sgioba rannsachaidh cuideachd seachad mìneachadh teòiridheach air an dòigh-obrach aca. Tha iad an-dràsta ag amas air stad a chuir air dealanan air an t-slighe aca agus a’ nochdadh buaidh QAH aig teodhachd nas àirde. Is e an amas san fhad-ùine buaidh QAH ath-riochdachadh aig teodhachd nas buntainniche gu teicneòlach. Chaidh an rannsachadh a mhaoineachadh le Oifis Rannsachaidh an Airm, Oifis Rannsachadh Saidheansail Feachd an Adhair, agus an National Science Foundation, le taic a bharrachd bhon Ionad Rannsachaidh Stuthan Saidheans agus Innleadaireachd airson Saidheans Nanoscale aig Penn State agus Iomairt EPiQS Stèidheachd Gordon and Betty Moore .

Stòr: Oilthigh Stàite Penn

Mìneachaidhean:

- Buaidh Quantum anomalous Hall (QAH): iongantas anns nach bi sruthadh dealanan air oir stuth a’ call lùth.

- Insuladairean QAH: Stuthan a tha a’ taisbeanadh buaidh QAH, a tha nan seòrsa de insuladair topological nach giùlain ach sruth air na h-oirean aca.

- Insuladair topological: Stuth a tha na insuladair san taobh a-staigh ach as urrainn dealan a ghiùlan air an uachdar no na h-oirean aige air sgàth an structar còmhlan dealanach sònraichte aige.

stòran:

- Oilthigh Stàite Penn (Chan eil URL air a thoirt seachad)