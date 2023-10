Pàtran Atharraichte El Niño agus Ro-ràdh Uidheam Switch Walker

Anns na beagan bhliadhnaichean a dh ’fhalbh, tha El Niño air a bhith a’ sìor fhàs cudromach ann an ro-innse gnàth-shìde agus riaghladh caochlaidheachd gnàth-shìde na cruinne. Is e El Niño an ìre bhlàth de Oscillation El Niño-Southern Oscillation (ENSO), air a chomharrachadh le blàthachadh uisgeachan a’ chuain anns a’ Chuan Shèimh an ear. Air an làimh eile, tha La Niña a’ riochdachadh fuarachadh san aon roinn. Tha na caochlaidhean cuairteachaidh seo ann an teòthachd uachdar na mara a’ toirt buaidh mhòr air pàtrain sìde air feadh an t-saoghail.

Bha sgrùdadh o chionn ghoirid air a dhèanamh leis a’ Bhuidheann Rannsachaidh Quaternary air a stiùireadh le Christoph Spötl ag amas air tuigse fhaighinn air mar a bhios El Niño a’ dèiligeadh ri buaidhean nàdarra thar amannan fada. Rinn an luchd-rannsachaidh mion-sgrùdadh air tasgaidhean uamh ris an canar speleothems bho ear-dheas Alasga, a ghlèidh clàran gnàth-shìde thar 3,500 bliadhna. Tha na co-dhùnaidhean a’ nochdadh gu bheil pròiseasan smachd caochlaideachd El Niño air atharrachadh bho na 1970n, le atharrachadh clìomaid air a dhèanamh le daoine a-nis a’ cluich pàirt chudromach.

Ann an sgrùdadh air leth, chuir an sgioba fòcas air a bhith a’ sgrùdadh gluasadan gnàth-shìde ann an ear-dheas Alasga thar ùine fada nas fhaide de 13,500 bliadhna. Bha na speleothems mar chlàran luachmhor airson sgrùdadh a dhèanamh air adhbhar atharrachaidhean gnàth-shìde luath, geàrr-ùine tro linntean deighe. Gu h-iongantach, sheall taobh an ear-dheas Alasga pàtran gnàth-shìde coltach ris a’ Chuan Shèimh crios-meadhain aig deireadh na linn deighe mu dheireadh agus àm Holocene, a’ toirt dùbhlan don “inneal seesaw bipolar” stèidhichte. An àite sin, thug an luchd-rannsachaidh a-steach bun-bheachd an “Walker switch”, air adhbhrachadh le atharrachaidhean ann an rèididheachd grèine. Bidh an uidheamachd seo a’ leantainn gu atharrachaidhean luath ann an teodhachd uachdar na mara anns a’ Chuan Sgìth-meadhain, a’ toirt buaidh aig a’ cheann thall air pàtrain gnàth-shìde ann an domhan-leud àrd a tuath.

Tha na sgrùdaidhean a’ nochdadh gu bheil pàirt chudromach aig gnìomhachd daonna a-nis ann a bhith a’ cumadh pàtrain El Niño. Is dòcha gu bheil atharrachadh clìomaid air a dhol thairis air ìre teannachaidh anns na 1970n, a’ leantainn gu pàtran El Niño nas seasmhaiche. Tha toirt a-steach a’ bhun-bheachd “Walker switch” a’ toirt seachad mìneachadh eile air caochlaidhean gnàth-shìde eachdraidheil, a’ soilleireachadh an eadar-chluich iom-fhillte de nithean a tha a’ cumadh daineamaigs gnàth-shìde.

Tha na toraidhean a’ cur cuideam air an fheum air rannsachadh leantainneach gus ar tuigse mu phròiseasan gnàth-shìde a dhoimhneachadh. Leis gu bheil siostam gnàth-shìde na Talmhainn fiùghantach agus iom-fhillte, bidh sgrùdadh leantainneach deatamach ann a bhith a’ ro-innse agus a’ riaghladh caochlaideachd gnàth-shìde aig ìre cruinne.

