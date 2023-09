Mòr-thìr Zealandia a tha air ùr fhoillseachadh a’ nochdadh dìomhaireachdan falaichte na Talmhainn

Tha geo-eòlaichean air lorg ùr a dhèanamh, a’ nochdadh mòr-thìr a tha falaichte o chionn fhada ris an canar Zealandia no Te Riu-a-Maui. Tha am foillseachadh iongantach seo a’ tighinn às deidh linntean de doilleireachd agus a’ comharrachadh adhartas mòr ann an raon geòlas. Tha Sealainnia, a tha a’ dol thairis air farsaingeachd mhòr de 1.89 millean mìle ceàrnagach, a-nis air aithneachadh mar am mòr-thìr as lugha, as taine agus as òige san t-saoghal.

Eu-coltach ri mòr-thìrean eile, tha Sealainnia gu ìre mhòr fon uisge fo uachdar a’ chuain, le dìreach beagan eileanan sgapte mar sgàthan air cumadh-tìre Sealan Nuadh. Tha lorg Zealandia a’ nochdadh gum faod eadhon na h-uinneanan as fhollaisiche tuigse dhaoine a sheachnadh airson amannan fada. Mar a thuirt aon geòlaiche a bha an sàs anns an sgioba lorg, “Seo eisimpleir de mar a bheir e greiseag rudeigin a tha gu math follaiseach a lorg.”

Tha a bhith ag ionnsachadh Sealan Nuadh air a bhith dùbhlanach dha luchd-saidheans air sgàth a nàdar fon uisge. Tha iad air a bhith an urra ri sampallan creige is grùid a chaidh a chruinneachadh bho ghrunnd a’ chuain, a bharrachd air làraich drileadh agus cladaichean eileanan faisg air làimh. Tron rannsachadh aca, tha geòlaichean air pàtrain geòlais inntinneach a lorg ann an Antartaig an Iar, a’ toirt fa-near gum faodadh raon fo-thalamh faisg air Àrd-ùrlar Caimbeul far costa Sealan Nuadh.

Tha co-dhùnaidhean sgrùdadh Zealandia air leantainn gu cruthachadh mapa ùraichte, a’ nochdadh ionad bholcànach na mòr-thìr agus feartan geòlais cudromach eile. Bheir an tuigse leasaichte seo air geòlas Sealan Nuadh na dìomhaireachdan falaichte aige am follais, a’ toirt sealladh luachmhor air na tha fo chuantan na Talmhainn.

Gu h-iomlan, tha lorg Zealandia na chuimhneachan gu bheil mòran ri ionnsachadh agus ri rannsachadh mun phlanaid againn fhathast. Tha e a’ daingneachadh cho cudromach sa tha oidhirpean saidheansail leantainneach gus na dìomhaireachdan a tha air a bhith a’ falach tuigse dhaoine airson linntean fhuasgladh.

stòran:

- Phys.org

- BBC