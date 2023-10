Cridhe a-staigh na Talmhainn: Gu h-iongantach bog agus trom-ghnìomhach

Tha luchd-saidheans air lorg iongantach a dhèanamh mu chridhe a-staigh na Talmhainn. O chionn fhada air a chreidsinn gur e tomad cruaidh de mheatailt a th’ ann, tha luchd-rannsachaidh air faighinn a-mach gum faodadh an cridhe a-staigh a bhith nas buige na bha dùil roimhe. Tha sgrùdadh ùr a’ moladh gum faodadh bog a’ chridhe a-staigh a bhith mar thoradh air dadaman ioma-ghnìomhach a ghluaiseas nas saoire taobh a-staigh an structair moileciuil aca.

Tha an cridhe a-staigh na raon mòr air a dhèanamh suas sa mhòr-chuid de iarann, le trast-thomhas de mu 760 mìle agus aois co-dhiù 1 billean bliadhna. Tha e air a chuairteachadh leis a 'chridhe a-muigh, a tha air a dhèanamh suas de mheatailtean liùlach sèididh, agus tha e air a chuairteachadh nas fhaide leis an fhallainn, còmhdach de chreig leaghte dìreach fo sgudal cruaidh na Talmhainn.

Bha luchd-saidheans an toiseach a 'creidsinn gun toireadh an cuideam mòr aig cridhe ar planaid e gu tur cruaidh, le atoman iarainn air an rèiteachadh ann an lios cruaidh sia-thaobhach. Ach, nochd tonnan seismic bho chrithean-talmhainn neo-chunbhalachd taobh a-staigh a’ chridhe a-staigh, agus mar sin chaidh a mhìneachadh mar “saoghal falaichte falaichte.”

Mhol sgrùdaidhean roimhe seo gum faodadh bog a’ chridhe a-staigh a bhith air a thoirt air sgàth làthaireachd iarann ​​​​leaghte glaiste no “staid superionic,” far am bi dadaman bho eileamaidean leithid gualain agus haidridean an-còmhnaidh a’ gluasad tro chliabh nan dadaman iarainn.

Ann an sgrùdadh ùr a chaidh fhoillseachadh anns an iris Earth, Atmospheric and Planetary Sciences, rinn luchd-rannsachaidh ath-chruthachadh air cuideam mòr a’ chridhe a-staigh ann an suidheachadh obair-lann. Chunnaic iad mar a bha dadaman iarainn gan giùlan fhèin fo na cumhaichean sin agus chleachd iad samhlaidhean coimpiutair gus cridhe brìgheil a chruthachadh ris an canar an “supercell.”

Sheall na samhlaidhean gum faod dadaman iarainn taobh a-staigh a 'chridhe a-staigh gluasad còmhla, ag atharrachadh suidheachadh taobh a-staigh an leusair gun a bhith a' toirt buaidh air an structar. Tha an gluasad nas motha seo, ris an canar “gluasad còmhla,” a’ fàgail nach eil an cridhe a-staigh cho cruaidh agus nas laige an aghaidh feachdan rùsgaidh.

Dh’ fhaodadh bogachd a’ chridhe a-staigh solas a thilgeil air gineadh raon magnetach na Talmhainn, am measg dìomhaireachdan eile. Tha tuigse air pròiseasan fiùghantach agus mean-fhàs a’ chridhe a-staigh deatamach airson seallaidhean fhaighinn air sgrìobhadh agus giùlan ar planaid.

Le bhith a’ faighinn a-mach an uidheamachd bhunaiteach air cùl bog a’ chridhe a-staigh, tha luchd-saidheans an dòchas an tuigse air taobh a-staigh na Talmhainn agus a’ bhuaidh a th’ aige air a’ phlanaid againn gu h-iomlan a dhoimhneachadh.