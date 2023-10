Bidh tuill dhubh binary supermassive a chaidh a lorg às ùr a’ nochdadh na builean mì-rianail bho thubaistean cosmaigeach

Tha speuradairean air lorg iongantach a dhèanamh às deidh tubaist cosmaigeach cataclysmic a thachair timcheall air billean bliadhna air ais. Am broinn na tubaist seo, anns an robh dà galax shnìomhanach, chaidh paidhir thuill dhubh uabhasach a lorg. Tha na stuthan mòra sin, ris an canar tuill dhubh uabhasach, a’ fuireach timcheall air 90 millean bliadhna aotrom air falbh bhon àite againn.

Dh'fhoillsich teileasgop Gemini South, a tha suidhichte air beinn Cerro Pachón anns na h-Andes Chilean, an siostam dà-chànanach seo de thuill dhubh oir bha e a 'faicinn meadhan ùpraideach an galaxy aonaichte, ainmichte NGC 7727. Tha staid NGC 7727 gu sònraichte cudromach do speuradairean, oir tha e a’ toirt sealladh dhuinn air coltas ar reul-chiùil fhèin san t-Slighe Milky nuair a bhuaileas e ris an galaxy shnìomhanach a tha faisg air làimh, Andromeda, ann an timcheall air 4.5 billean bliadhna. An-dràsta, tha Andromeda suidhichte mu 2.5 millean solas-bliadhna air falbh bhon galaxy dachaigh againn.

Tha e coltach gu bheil na tuill dhubh iongantach seo glaiste ann an dannsa orbital, gach fear le tomad iongantach. Tha tomad anns a’ chiad toll dubh 154 millean uair nas motha na ar grèine, agus tha tomad anns an dàrna toll dubh 6.3 millean uair nas motha na ar grèine. An-dràsta, tha an dà thuill dhubh air an sgaradh le astar de 1,600 solas-bliadhna, ach thar ùine, bidh iad a 'tighinn còmhla gu cruaidh agus mu dheireadh thig iad còmhla. Bidh an aonachadh seo ag adhbhrachadh toll dubh eadhon nas cumhachdaiche, a’ toirt a-steach tomadan an fheadhainn a thàinig roimhe.

Tha am pròiseas a tha a’ leantainn gu aonadh nan tuill dhubh sin air a chomasachadh le bhith a’ sgaoileadh tonnan grabhataidh, a thig bhon t-siostam mar a bhios na tuill dhubha a’ reubadh a chèile. Bidh na tonnan sin a’ toirt air falbh momentum ceàrnach, ag adhbhrachadh gum bi na tuill dhubha a’ tarraing nas fhaisge air a chèile thar ùine mhòr. Tha reul-eòlaichean a 'tuairmse, ann an timcheall air 250 millean bliadhna, gum bi na tuill dhubh a' bualadh agus a 'tighinn còmhla, a' toirt breith do nì celestial behemoth.

Tha lorg nan tuill dhubh dà-mhòr seo a’ toirt solas air na thachair às deidh tubaistean galactic. Aig ìrean tùsail an aonaidh, bhiodh na feachdan iom-tharraingeach farpaiseach bho na tuill dhubh air dragh a chuir air structaran nan galaxies aoigheachd aca, reultan a’ sèideadh agus duslach air falbh bho na coraichean aca. Tha an iongantas seo, a chithear le speuradairean, a’ leantainn gu cruth-atharrachadh air cumaidhean nan galaxies. A thaobh NGC 7727, tha e air a thighinn gu bhith na eintiteas toinnte gun chumadh, às aonais na gàirdeanan snìomhach aithnichte a bha roimhe seo a’ mìneachadh na galaxan co-roinneil aige.

Tha ìomhaighean a gheibhear tro Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) aig teileasgop Gemini South a’ taisbeanadh gu soilleir an ùpraid chosmach taobh a-staigh NGC 7727. Bidh bannan mòra de dhuslach is gas eadar-rionnagach, coltach ri lìn damhain-allaidh ethereal, a’ còmhdach cridheachan aonaidh nan galaxies cinneasach. A bharrachd air an sin, tha an galaxy a’ taisbeanadh roinnean sgapte de dhian-chruthachadh rionnagan, ris an canar “roinnean starburst,” a bhios a’ tachairt nuair a bhuaileas galaxan làn gas, a’ leantainn gu cruthachadh rionnagan ùra.

Mar a bhios NGC 7727 a’ fàs agus cruthachadh rionnagan a’ dol sìos, bidh e mean air mhean a’ gabhail ris an riochd galaxy elliptical anns a bheil rionnagan nas sine. Anns a chridhe bidh aon tholl dubh anabarrach, anns am bi tomad co-ionann ri 160.3 uair nas motha na ar grèine. Tha an lorg gun samhail seo chan ann a-mhàin a’ toirt sealladh deatamach air buaidh aonaidhean galactic ach tha e cuideachd a’ daingneachadh iom-fhillteachd agus iomadachd na cruth-tìre cosmach a tha timcheall oirnn.

Ceistean Bitheanta

1. Dè a th' ann an tuill dhubh supermassive?

Tha tuill dubha supermassive nan nithean celestial air leth mòr a tha a’ fuireach aig meadhan galaxies. Tha iad gu math nas motha na tuill dhubha stellar agus faodaidh iad a bhith milleanan no eadhon billeanan de thursan nas motha na ar grian.

2. Ciamar a tha tuill dhubh a' tighinn còmhla?

Bidh tuill dhubh a’ tighinn còmhla tro bhith a’ sgaoileadh tonnan grabhataidh, a bheir orra tarraing mean air mhean nas fhaisge air a chèile. Thar ùine, bidh na orbitan aca a 'crìonadh, a' leantainn gu tubaist agus aonachadh às dèidh sin.

3. Dè thachras nuair a bhuaileas galactic?

Nuair a bhuaileas dà galaxies, bidh na feachdan grabhataidh bho na tuill dhubh taobh a-staigh gach galaxy a’ cur dragh air structaran nan galaxies. Tha reultan agus duslach air an toirt air falbh bhon t-suidheachadh tùsail aca, agus mar thoradh air sin bidh cruth-atharrachadh air cumaidhean nan galaxies.

4. Dè a th' ann an sgìre starburst?

Tha roinnean Starburst nan raointean taobh a-staigh galaxies far a bheil cruth mòr de rionnagan a’ tachairt. Bidh an t-iongantas seo gu tric air a bhrosnachadh le bhith a’ bualadh galaxan làn gas, a tha a’ leantainn gu sruthadh a-steach de ghas dùmhail agus duslach a tha riatanach airson rionnagan ùra a chruthachadh.

5. Dè thachras do NGC 7727 san àm ri teachd?

Thar ùine, thèid tuilleadh atharrachaidhean a dhèanamh air NGC 7727. Mar a bhios cruthachadh rionnagan a’ dol sìos, gabhaidh an galaxy air cumadh galaxy elliptical agus bidh e fo smachd rionnagan nas sine. Cumaidh e aon tholl dubh anabarrach aig a chridhe.