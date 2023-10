Bidh luchd-saidheans a’ faighinn a-mach ìrean àrda de helium ann an làbha Artaigeach, a’ moladh gu bheil cridhe na Talmhainn ag aoidion

Tha luchd-saidheans air lorg inntinneach a dhèanamh a dh’ fhaodadh a bhith a ’nochdadh aodion ann am meadhan na Talmhainn. Chaidh ìrean àrda de helium-3 (³He), isotope tearc, a lorg ann an sruthan làbha 62-millean bliadhna a dh'aois air Eilean Baffin ann an eileanan na h-Artaig. Tha an lorg seo a’ toirt dùbhlan don bheachd gu bheil cridhe na Talmhainn, ball mòr iarainn leaghte ann am meadhan a’ phlanaid, air a chuartachadh agus aonaranach.

Mar as trice, ³Tha e air a lorg ann an creagan a’ tighinn bho stuth a chaidh a spreadhadh leis a’ ghrian anns na tràth ìrean de bheatha a’ phlanaid. Leis nach eil an Talamh a’ toirt a-mach mòran ³He agus cho beag ‘s a theicheas a-steach don fhànais air sgàth rèididheachd grèine, tha e neo-àbhaisteach ìrean àrda den isotope seo a lorg ann an creagan an-diugh. Chaidh a’ mhòr-chuid de chreagan beairteach ³He a lorg air ais gu culaidh na Talmhainn.

Tha na h-ìrean de “Fhuair e ann an creagan ollaidh làbha Eileanan Baffin fada nas àirde na bha luchd-saidheans a’ creidsinn a bha comasach. Bidh culaidh na Talmhainn, a bhios an-còmhnaidh a’ leigeil làbha a-mach agus a’ gabhail a-steach pàirtean den rùsg, gu nàdarrach a’ call cuid den ³He a chaidh a ghleidheadh ​​bho thùs thar ùine. Ach, ma tha an àireamh de ³Tha e ann an creag a 'dol thairis air crìoch sònraichte, tha e a' moladh gu bheil an helium a 'tighinn bho thùs eadar-dhealaichte.

Bheir an lorg seo air luchd-rannsachaidh beachdachadh air comasachd an helium a thàinig bho chridhe na Talmhainn. Tha seo a’ toirt dùbhlan don tuigse a bh’ ann roimhe gu bheil na sreathan bunaiteach agus a-muigh den phlanaid, a’ gabhail a-steach an fhallaing agus an rùsg, seasmhach gu ceimigeach agus nach bi iad a’ gluasad stuth eatorra. Ma tha an lorg seo fìor, tha e a’ moladh gu bheil taobh a-staigh domhainn ar planaid nas beothaile na bha dùil roimhe, le eileamaidean a’ gluasad eadar cridhe meatailteach agus pàirtean creagach na Talmhainn.

Tha tuilleadh rannsachaidh a’ dol air adhart gus faighinn a-mach a bheil eileamaidean eile seach helium cuideachd a’ teicheadh ​​bho chridhe na Talmhainn agus ciamar agus cuin a bhios na h-eileamaidean sin a’ gluasad a-steach do cho-phàirtean creagach na planaid. Tha an sgrùdadh ùr-nodha seo a’ tilgeil solas air nàdar iom-fhillte agus fiùghantach ar planaid agus tha comas aige ar tuigse mu na pròiseasan a-staigh aice ath-sgrùdadh.

