Gealach na Talmhainn agus Venus gus Co-cheangal Glè ainneamh a bhith aca

Air 10 Dàmhair, thèid tachartas speurail a chumail nuair a nochdas gealach na Talmhainn agus Venus dìreach còig ceumannan bho chèile. Bidh an tachartas celestial tearc seo, ris an canar co-bhanntachd, ri fhaicinn timcheall air 3: 11m ET agus tha dùil gum mair e timcheall air 12 uairean.

Ann an co-bhanntachd, tha dà rud celestial a 'nochdadh faisg air a chèile bho shealladh na Talmhainn. Anns a 'chùis seo, bidh gealach na Talmhainn agus Venus a' co-thaobhadh ri speur na h-oidhche, a 'cruthachadh sealladh iongantach dha stargazers agus luchd-dealasach reul-eòlas.

'S e a' ghealach an aon saideal nàdarrach air an Talamh agus tha i mu 238,855 mìle air falbh bhon phlanaid againn. Is e an nàbaidh celestial as fhaisge oirnn agus tha e air a bhith na chuspair inntinneach agus sgrùdaidh airson mìltean de bhliadhnaichean. Is e Venus, air an làimh eile, an dàrna planaid bhon Ghrian agus gu tric air ainmeachadh mar piuthar planaid na Talmhainn air sgàth cho coltach ‘s a tha e ann am meud agus sgrìobhadh.

Tha an co-bhanntachd seo na chothrom math dha speuradairean neo-dhreuchdail coimhead air dhà de na nithean as fhollaisiche ann an speur na h-oidhche againn. Le bhith a’ cleachdadh teileasgop no eadhon paidhir phrosbaig, is dòcha gum faic luchd-amhairc sgàineadh na gealaich agus ìrean Venus. Is e cothrom a th’ ann luach a chuir air bòidhchead ar nàbaidhean celestial agus tuigse nas doimhne fhaighinn air iongantasan na cruinne.

Mar sin comharraich na mìosachain agad agus suidhich na h-innealan-rabhaidh agad tràth sa mhadainn air 10 Dàmhair gus an tachartas tearc is tarraingeach seo fhaicinn. Ge bith co-dhiù a tha thu nad neach-amhairc eòlach no nad neach-tòiseachaidh le feòrachas ùr, tha co-cheangal gealach na Talmhainn agus Venus a 'gealltainn a bhith na shealladh iongantach a chuireas nar cuimhne cho farsaing agus a tha bòidhchead ar cruinne-cè.

stòran:

- Dictionary.com: “co-cheangal” - coinneamh follaiseach no dol seachad air dà chorp celestial no barrachd anns an aon ìre den zodiac

- Rianachd Nàiseanta Aeronautics agus Space (NASA)