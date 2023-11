Seallaidhean Ùra air Tùsan Mòr-roinnean Tìre Ìosal na Talmhainn agus a’ Ghealach

Tha sgrùdadh ùr-nodha air a stiùireadh le luchd-rannsachaidh bho Caltech air solas a chuir air tùs na sgìrean mòra aig astar ìosal (LLVPn) agus a’ Ghealach. Tha na LLVPn sin, a tha nan structaran mòra làn iarann ​​​​domhainn taobh a-staigh culaidh na Talmhainn, air luchd-saidheans a chuir an sàs o chionn fhada.

Sheall co-dhùnaidhean roimhe seo anns na 1980n gu robh dà bhloban meud mòr-thìreach fo mhòr-thìr Afraganach agus an Cuan Sèimh. Tha cumaidhean eileamaideach eadar-dhealaichte aig na bloban sin, a tha dà uair nas motha na gealaich, an taca ris an fhallainn mun cuairt. Ach, bha an tùs aca fhathast neo-aithnichte.

Tha an sgrùdadh o chionn ghoirid a’ moladh gur e na tha air fhàgail de phlanaid leis an t-ainm Theia a th’ anns na LLVPn, a bhuail an Talamh o chionn billeanan de bhliadhnaichean ann an tachartas cataclysmic a rugadh cuideachd don Ghealach. Tha an lorg seo mu dheireadh a’ freagairt cheistean a tha air a bhith ann airson deicheadan a thaobh cò às a thàinig a’ Ghealach agus mar a thachair do Theia.

Chleachd an sgioba rannsachaidh, air a stiùireadh le Qian Yuan, tomhasan tonn seismic gus na LLVPn a chomharrachadh. Bidh na tonnan sin a 'siubhal aig astaran eadar-dhealaichte tro dhiofar stuthan, agus chaidh a lorg gu robh ìrean iarainn nas àirde aig na LLVPn, gan dèanamh nas dùmhail na an àrainneachd. Tha am feart dùmhlachd àrd seo a’ leantainn gu gluasad tonn seismeach nas slaodaiche agus an t-ainm “mòr-roinnean aig astar ìosal.”

Le bhith a’ modaladh diofar shuidheachaidhean de cho-dhèanamh ceimigeach Theia agus a’ bhuaidh air an Talamh, dhearbh an luchd-rannsachaidh gum faodadh an tubaist a bhith air leantainn gu na LLVPn agus a’ Ghealach. Chaidh cuid de stuth culaidh Theia a thoirt a-steach do fhallaing na Talmhainn fhèin, a’ cruthachadh an dà bhloban eadar-dhealaichte a chithear an-diugh. Thàinig sprùilleach eile bhon tubaist còmhla gus a’ Ghealach a chruthachadh.

Gu inntinneach, tha an sgrùdadh cuideachd a’ mìneachadh carson a tha na LLVPn fhathast air leth bhon chòrr den fhallainn. Sheall na samhlaidhean gun robh an lùth a thug buaidh Theia seachad fhathast ann an leth àrd an fhallainn. Mar thoradh air an sin, cha do leagh an culaidh ìosal gu h-iomlan, a’ leigeil leis an stuth làn iarann ​​​​bho Theia fuireach an ìre mhath slàn agus socrachadh aig bonn an fhallainn.

A’ gluasad air adhart, tha luchd-rannsachaidh ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air mar a thug làthaireachd stuth Theia buaidh air diofar phròiseasan geòlais air an Talamh thràth, leithid tectonics truinnsear agus cruthachadh mòr-thìrean. A bharrachd air an sin, tha an sgrùdadh a’ soilleireachadh seann nàdar nan LLVPn agus cho cudromach sa tha iad ann a bhith a’ tuigsinn mean-fhàs tràth na Talmhainn.

CÀBHA

C: Dè a th’ ann an sgìrean mòra aig astar ìosal (LLVPn)?

F: 'S e structaran mòra làn iarainn a th' ann an LLVPan a tha suidhichte domhainn taobh a-staigh culaidh na Talmhainn. Tha diofar sgrìobhaidhean eileamaideach aig na roinnean sin an taca ris an fhallainn mun cuairt agus tha iad a’ nochdadh gluasad tonn seismeach nas slaodaiche.

C: Dè an tùs a th’ aig na LLVPn a thathar a’ moladh?

F: Tha an sgrùdadh o chionn ghoirid a’ moladh gur e na tha air fhàgail de phlanaid leis an t-ainm Theia a th’ anns na LLVPn, a bhuail an Talamh o chionn billeanan de bhliadhnaichean. Dh'adhbhraich an tubaist seo cuideachd a' Ghealach.

C: Ciamar a chaidh na LLVPn a chomharrachadh?

F: Chleachd luchd-saidheans tomhasan tonn seismic gus na LLVPn a chomharrachadh. Bidh na tonnan sin a’ siubhal aig astaran eadar-dhealaichte tro dhiofar stuthan, a’ leigeil le luchd-rannsachaidh roinnean de shusbaint is dùmhlachd iarainn nas àirde a chomharrachadh.

C: Carson a tha na LLVPn eadar-dhealaichte bhon chòrr den fhallainn?

F: Sheall na samhlaidhean a rinn an sgioba rannsachaidh gu robh an lùth bho bhuaidh Theia fhathast ann an leth àrd an fhallainn. Chuir seo stad air a bhith a’ leaghadh an fhallaing ìosal, a’ leigeil leis an stuth làn iarainn fuireach an ìre mhath slàn agus socrachadh aig bonn a’ chulaidh.

C: Dè a’ bhuaidh a th’ aig an sgrùdadh seo?

F: Tha an sgrùdadh a’ toirt sealladh ùr air cò às a thàinig a’ Ghealach agus na LLVPn, a’ tilgeil solas air mean-fhàs tràth na Talmhainn. Is e a bhith a’ tuigsinn buaidh stuth Theia air pròiseasan geòlais, leithid tectonics truinnsear agus cruthachadh mòr-thìrean, an ath cheum ann an rannsachadh.