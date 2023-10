Bidh creagan bholcànach àrsaidh a’ cumail Stòr-tasgaidh Uisge Mòr fo làr a’ chuain ann an Sealan Nuadh

O chionn ghoirid lorg luchd-saidheans loch tasgaidh mòr a bha falaichte domhainn fo ghrunnd a’ chuain far oirthir Sealan Nuadh. Dh’ fhaodadh an lorg seo mìneachadh mar a thachair crithean-talmhainn le gluasad slaodach san sgìre. Chaidh an loch tasgaidh uisge a chruthachadh o chionn 120-125 millean bliadhna anns na Cretaceous tràth nuair a chaidh creagan bholcànach, a thàinig bho chrann làbha a bha coltach ri meud ris na Stàitean Aonaichte, a dhaingneachadh gu bhith na àrdchlàr mòr. Bhon uair sin tha sreathan de ghrùid air na creagan sin a chòmhdach, a' tiodhlacadh fianais mun stuth-spreadhaidh aca seachad air dà mhìle fo ghrunnd na mara sa Chuan Sèimh.

Lorg luchd-rannsachaidh loidhnichean sgàinidh air costa an ear Eilean a Tuath Sealan Nuadh, a’ faighinn a-mach gu robh na seann chreagan air leth “fliuch”, le uisge a’ dèanamh suas faisg air leth den tomhas-lìonaidh aca. Tha seo neo-àbhaisteach do chreagan den aois seo, leis gu bheil dùil gum bi mòran nas lugha de dh’ uisge ann an sgudal àbhaisteach a’ chuain. Thug an structar coltach ri cìr-mheala nan creagan sin, air a bhleith le cuantan eu-domhainn a bha uair a’ cuairteachadh an àrdchlàr bholcànach, cothrom dhaibh uisge a ghabhail a-steach agus a stòradh mar uisge-uisge thairis air milleanan de bhliadhnaichean.

Tha an loch-tasgaidh uisge seo a chaidh a lorg às ùr suidhichte 9.3 mìle bho sgàineadh Hikurangi, far a bheil truinnsear teactonaig a’ Chuain Shèimh a’ dol a-steach fon phloc Astràilianach a-steach do chulaidh na Talmhainn. Bidh an eadar-obrachadh eadar na truinnsearan sin a’ toirt a-mach crithean-talmhainn gluasad slaodach ris an canar tachartasan “sliochd slaodach”. Thathas air mothachadh gu bheil tachartasan mar seo gu tric co-cheangailte ri stòran uisge anns na creagan. Dh’ fhaodadh an t-uisge suidheachaidhean le cuideam àrd a chruthachadh a chuireas bacadh air a’ phròiseas sleamhnachaidh agus a chuireas casg air sleamhnachadh obann.

Is dòcha gu bheil an loch tasgaidh seo ann a bhith a’ mìneachadh na crithean-talmhainn gun chron, gluasad slaodach a bhios a’ tachairt aig sgàineadh Hikurangi a h-uile bliadhna no dhà. Ach, tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus tuigsinn dè dìreach a’ bhuaidh a th’ aig an loch tasgaidh air an sgàineadh. Chaidh sganaidhean seismic a chleachdadh gus ìomhaigh 3D den sgìre fon uisge a chruthachadh agus an loch tasgaidh a lorg. Ach, bidh feum air drileadh domhainn a-steach do ghrunnd a’ chuain gus faighinn a-mach meud an loch tasgaidh agus a’ bhuaidh a th’ aige air cuideam timcheall an locha.

Tha an lorg seo a’ toirt sealladh luachmhor air na pròiseasan geòlais a tha a’ nochdadh domhainn taobh a-staigh rùsg na Talmhainn agus dh’ fhaodadh gum bi buaidh aige air tuigse air daineamaigs crith-thalmhainn ann an sònaichean tar-chuir eile air feadh an t-saoghail.

stòran:

– Tiotal: Tha creagan bholcànach àrsaidh a’ cumail luach mara de dh’ uisge domhainn air an Talamh. Is dòcha gun cuidich lorgan ùra ann an Sealan Nuadh carson.

- Sgrùdadh rannsachaidh: Gase, AY, et al. (2020). Halogens àrsaidh làn luaineach fo Sheulan Nuadh. Adhartasan Saidheans, 6(33), eabb5993.