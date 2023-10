Lorg iongantach: Aodion helium bho chridhe na Talmhainn air a dhearbhadh le Rocks Volcanic Canada

Tha luchd-saidheans air lorg ùr a dhèanamh air Eilean Baffin ann an Canada, a’ faighinn a-mach àireamh iongantach de chruth neo-àbhaisteach de helium, ris an canar helium-3, ann an creagan bholcànach. Tha an lorg seo a’ toirt fianais làidir gu bheil an gas uasal so-ruigsinneach seo air a bhith a’ faicinn gu cunbhalach bho chridhe na Talmhainn airson mìltean de bhliadhnaichean. Gu h-iongantach, lorg an sgioba rannsachaidh cuideachd làthaireachd helium-4 anns na h-aon sampallan creige.

Tha Helium-3 agus helium-4 nan dà isotop den eileamaid helium, air an comharrachadh leis an àireamh de neutronan anns na niùclasan atamach aca. Ged a tha helium-4 an ìre mhath pailt air an Talamh agus air a chleachdadh gu cumanta ann an diofar thagraidhean, tha helium-3 gu math tearc, a’ dèanamh suas dìreach bloigh bheag de lochan-tasgaidh helium na Talmhainn.

Tha na co-dhùnaidhean iongantach sin a’ toirt dùbhlan do theòiridhean a bh’ ann roimhe mu mar a tha helium-3 air a chruthachadh agus air a chuairteachadh air a’ phlanaid againn. Bha luchd-saidheans air a bhith a 'creidsinn o chionn fhada gur e a' ghrian prìomh thùs helium-3 air an Talamh, agus bhathas den bheachd gu robh e gann ann am meadhan a 'phlanaid. Ach, tha lorg helium-3 susbainteach taobh a-staigh creagan bholcànach Eilean Baffin a’ moladh gu bheil pròiseas eile ga chluich.

Le bhith a’ sgrùdadh co-dhèanamh isotopic sònraichte helium taobh a-staigh nan seann chreagan sin, gheibh luchd-saidheans sealladh luachmhor air daineamaigs cridhe na Talmhainn agus a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aige air pròiseasan geòlais. Tha an aodion mean air mhean de helium-3 bhon chridhe chan ann a-mhàin a’ soilleireachadh iom-fhillteachd structar a-staigh ar planaid ach tha e cuideachd a’ tabhann uinneag luachmhor do luchd-rannsachaidh gus tuigse fhaighinn air na feachdan bunaiteach a thug cumadh air a’ phlanaid againn thar mhìltean bliadhna.

FAQ:

C: Dè a th 'ann an helium-3?

A: Tha Helium-3 na isotope helium tearc, neo-rèidio-ghnìomhach le dà phroton agus aon neutron na niuclas atamach.

C: Dè a th 'ann an helium-4?

A: Is e Helium-4 an isotope helium as pailte agus as seasmhaiche, anns a bheil dà phroton agus dà neutron anns an niuclas atamach aige.

C: Carson a tha lorg helium-3 ann an creagan bholcànach cudromach?

F: Tha làthaireachd helium-3 ann an creagan bholcànach a’ toirt taic don bharail gu bheil an eileamaid tearc seo ag aoidion bho chridhe na Talmhainn, a’ toirt dùbhlan do theòiridhean a bh’ ann roimhe mu sgaoileadh agus tùs air a’ phlanaid againn.

C: Dè as urrainn sgrùdadh a dhèanamh air helium-3 ann an creagan bholcànach?

F: Le bhith a’ sgrùdadh co-dhèanamh isotopic helium ann an creagan bholcànach bheir e sealladh deatamach air daineamaigs cridhe na Talmhainn agus a bhuaidh air pròiseasan geòlais. Bidh e a’ cuideachadh luchd-saidheans gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air na feachdan a thug cumadh air a’ phlanaid againn thar ùine.