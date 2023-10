Bidh lorgan ùra a’ tilgeil solas air cridhe na Talmhainn: Helium ag aoidion agus cruthachadh planaid

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air seallaidhean iongantach ùra fhoillseachadh air mar a tha cridhe na Talmhainn agus pròiseas cruthachadh planaid. Tha luchd-saidheans air lorg mòran de sheòrsa tearc de helium, ris an canar helium-3, ann an creagan bholcànach air Eilean Baffin ann an Canada. Tha an lorg seo a 'toirt taic don teòiridh gu bheil helium ag aoidion bho chridhe na Talmhainn, pròiseas a tha air a bhith a' tachairt airson milleanan de bhliadhnaichean.

Eu-coltach ri helium-4, a lorgar gu cumanta air an Talamh, tha helium-3 nas pailte anns a’ chosmos. Sin as coireach gun do chuir e iongnadh air luchd-saidheans meud nas motha de helium-3 a lorg na chaidh aithris roimhe anns na creagan air Eilean Baffin. Dh'fhoillsich an sgioba rannsachaidh, air a stiùireadh le Forrest Horton bho Woods Hole Oceanographic Institution, na co-dhùnaidhean aca anns an iris Nature.

Tha a bhith a’ lorg eileamaidean a tha ag aoidion bho chridhe na Talmhainn a’ toirt sealladh luachmhor air cruthachadh agus mean-fhàs na planaid. Tha an lorg seo o chionn ghoirid a’ neartachadh beachd-bharail a th’ ann mar-thà a tha a’ nochdadh gun tàinig ar planaid bho thùs ann an nebula grèine, sgòth de ghas is duslach a thuit mar thoradh air spreadhadh supernova faisg air làimh. Thathas a 'creidsinn gu robh helium-3 anns an nebula grèine seo, a bha an dèidh sin na phàirt de dh' obair na Talmhainn.

Gus an rannsachadh aca a dhèanamh, shiubhail Horton agus a cho-obraichean gu cruthan-tìre iomallach agus iongantach Eilean Baffin ann an 2018. B’ e an t-amas aca sgrùdadh a dhèanamh air an làbha a spreadh o chionn milleanan de bhliadhnaichean nuair a dhealaich a’ Ghraonlainn agus Ameireagadh a Tuath, a’ cruthachadh grunnd na mara ùr. Le bhith a' rannsachadh nan creagan sin, bha an sgioba ag amas air tuigse nas doimhne fhaighinn air na th' ann am broinn cridhe agus culaidh na Talmhainn.

Sheall na tomhasan a rinn an luchd-rannsachaidh air Eilean Baffin ìrean àrda ris nach robh dùil de helium-3 agus helium-4 an coimeas ri sgrùdaidhean roimhe. Gu inntinneach, bha na tomhais eadar-dhealaichte am measg nan sampallan a chaidh a chruinneachadh. Thug Horton cunntas air an eòlas air a bhith a’ sgrùdadh nan creagan mar a bhith a’ lorg ulaidhean saidheansail, leis gu robh iad beairteach ann an olivine uaine soilleir, ris an canar cuideachd peridot.

Tha cudromachd an lorg seo na laighe anns a’ cho-mheas de helium-3 gu helium-4. Ged nach eil ann ach timcheall air aon atom helium-3 airson gach millean dadaman helium-4, thomhais an sgioba rannsachaidh timcheall air 10 millean helium-3 dadaman gach gram de chriostalan olivine. Tha seo a’ nochdadh gu bheil gasaichean a fhuaireadh bho nebula na grèine nuair a chaidh siostam na grèine a chruthachadh air an gleidheadh ​​nas fheàrr air an Talamh na bhathas a’ creidsinn roimhe.

Gu h-iomlan, tha an rannsachadh seo a 'tilgeil solas ùr air a bhith ag aoidion helium bho chridhe na Talmhainn agus a' tabhann seallaidhean luachmhor air eachdraidh agus cruthachadh ar planaid. Tha an sgrùdadh a’ daingneachadh cho cudromach sa tha e sgrùdadh a dhèanamh air àiteachan iomallach, leithid Eilean Baffin, gus na dìomhaireachdan a tha falaichte taobh a-staigh domhainn na Talmhainn fhuasgladh.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Dè a th’ ann an helium-3?

Is e dreach tearc de helium a th’ ann an Helium-3, eileamaid a tha aithnichte gu cumanta airson a chleachdadh ann am balùnaichean. Eu-coltach ri helium-4, a tha pailt air an Talamh, tha helium-3 nas cumanta air a lorg anns an fhànais a-muigh.

Ciamar a thàinig helium-3 gu crìch anns na creagan air Eilean Baffin?

Faodar làthaireachd helium-3 anns na creagan air Eilean Baffin a lorg air ais gu cruthachadh ar siostam grèine. Thathas a’ creidsinn gun tàinig an helium-3 bho nebula grèine, sgòth de ghas is duslach a thuit agus a chruthaich na planaidean, an Talamh nam measg.

Dè tha an lorg seo a’ nochdadh mu chridhe na Talmhainn?

Tha lorg helium-3 ag aoidion bho chridhe na Talmhainn a’ toirt sealladh luachmhor air cruthachadh agus mean-fhàs ar planaid. Tha e a’ cur taic ris a’ bheachd-bharail gu bheil gasan a fhuaireadh bho nebula na grèine ann am meadhan na Talmhainn, a’ tilgeil solas air na pròiseasan a thug cumadh air a’ phlanaid againn thar milleanan de bhliadhnaichean.

Carson a tha Eilean Baffin cudromach airson an rannsachaidh seo?

Tha Eilean Baffin, a tha suidhichte ann an sgìre Nunavut ann an Canada, a’ tabhann feartan geòlais gun samhail agus sruthan làbha a bheir seachad seallaidhean luachmhor air co-dhèanamh na Talmhainn. Tha àrainneachd iomallach agus priseil an eilein a’ leigeil le luchd-saidheans sgrùdadh a dhèanamh air creagan agus mèinnirean a tha air fuireach an ìre mhath gun suathadh, a’ comasachadh lorgan ùra mu eachdraidh ar planaid.