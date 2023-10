Buidhnean rocaid loisgte agus saidealan a’ fàgail ainm-sgrìobhte pìosan meatailt ann an àile na Talmhainn

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air faighinn a-mach gu bheil àile na Talmhainn a’ toirt a-steach gràinean meatailt sgapte bho cuirp rocaid loisgte agus saidealan, duilgheadas nach tèid nas miosa ach leis an àrdachadh ann an cur air bhog àite malairteach agus saideal constellations. Tha an àireamh de shaidealan a tha a’ sìor fhàs ann an orbit, gu sònraichte mar thoradh air companaidhean prìobhaideach leithid SpaceX a’ togail constellations mòra de shaidealan conaltraidh, air leantainn gu cruinneachadh mòr de phìosan beaga meatailt san àile.

Tha prìomh ùghdar an sgrùdaidh, Daniel Murphy bho Obair-lann Saidheansan Ceimigeach Rianachd Cuan is Àile Nàiseanta, a’ soilleireachadh an fheum air tuigse fhaighinn air a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aig na gràinean meatailt sin air an àrainneachd agus slàinte dhaoine mar a bhios gnìomhachas itealaich fànais a’ leudachadh gu luath. Ged nach eil fianais sam bith ann an-dràsta a bheir buaidh dhìreach air daoine, tha an dragh mu na buaidhean a dh’ fhaodadh a bhith aige air àile na Talmhainn, gu sònraichte anns an stratosphere.

Is e aon de na draghan a th’ ann a bheil làthaireachd mheatailtean anns an stratosphere ag atharrachadh a chuid feartan agus a dh’ fhaodadh buaidh a thoirt air an ìre ozone agus pròiseasan eile. Lorg an luchd-rannsachaidh meatailtean leithid niobium, copar, lithium, agus alùmanum san àile, a rèir coltais a thàinig bho rocaid loisgte agus fuigheall saideal. Chaidh an lorg seo a dhèanamh a’ cleachdadh plèana rannsachaidh NASA le uidheamachd sònraichte le inneal speactrometer a rinn mion-sgrùdadh air eileamaidean àile.

Tha a’ mhòr-chuid de mheatailtean rim faighinn os cionn roinnean pòla na Talmhainn, ged a chaidh lorgan a lorg nas fhaisge air a’ chrios-meadhain. Tha an sgrùdadh a’ toirt fa-near, ged a dh’ fhaodas meteors cuideachd meatailtean a thasgadh san àile, gu bheil an eadar-dhealachadh mòr eadar rocaidean agus saidealan an taca ri meteors cudromach. Bidh na ceudan de thunnaichean de mheatailtean air an leigeil ma sgaoil le bhith a’ briseadh sìos rocaid agus saideal, ach chan eil meteors a’ cur ach micrograman ris.

Chan eil e soilleir fhathast dè a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aig na gràinean meatailt sin air eag-shiostam na Talmhainn. Ach, tha an sgrùdadh a’ soilleireachadh dìth rannsachaidh roimhe seo san raon seo, a’ daingneachadh cho cudromach sa tha e sgrùdadh a dhèanamh air na buaidhean fad-ùine agus na buaidhean cruinne a dh’ fhaodadh a bhith ann. Tha e deatamach dèiligeadh ris a’ chùis seo nas luaithe seach nas fhaide air adhart gus tuigse fhaighinn air a’ bhuaidh a tha aig fàs luath gnìomhachas itealaich fànais air an àrainneachd againn agus air a’ phlanaid gu h-iomlan.

