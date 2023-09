Ag ullachadh airson crithean-talmhainn: Na dh'fheumas tu fios

Geàrr-chunntas:

Faodaidh crithean-talmhainn tachairt gun dùil agus milleadh mòr agus call beatha adhbhrachadh. Ged a tha cuid de sgìrean anns na Stàitean Aonaichte ann an cunnart nas àirde airson crithean-talmhainn, tha e cudromach gum bi a h-uile duine deiseil. Tha an artaigil seo a’ toirt sealladh farsaing air ullachadh crith-thalmhainn agus ceumannan cudromach ri ghabhail gus buaidh crith-thalmhainn a lughdachadh.

Faodaidh crithean-talmhainn tachairt an àite sam bith, agus tha cuid de sgìrean anns na Stàitean Aonaichte, a’ gabhail a-steach Alasga, California, Hawaii, Oregon, Puerto Rico, Washington, agus Gleann Abhainn Mississippi, air am meas mar roinnean le cunnart nas àirde. Ach, tha e deatamach gum bi daoine fa leth anns gach raon deiseil airson crith-thalmhainn a dh’ fhaodadh a bhith ann.

Is e aon de na ciad cheumannan ann an ullachadh crith-thalmhainn plana èiginn a chruthachadh. Tha seo a’ gabhail a-steach a bhith a’ comharrachadh àiteachan sàbhailte nad dhachaigh no san àite-obrach agad, far am faod thu còmhdach a ghabhail aig crith-thalmhainn. Thoir oideachadh dhut fhèin agus do theaghlach mu dè a nì thu aig crith-thalmhainn, leithid “Drop, Cover, and Hold On”, a tha a’ toirt a-steach tuiteam chun na talmhainn, lorg còmhdach fo phìos àirneis làidir, agus cùm ort gus an stad an crathadh.

Tha e cuideachd cudromach gum bi pasgan èiginn ri fhaighinn gu furasta. Bu chòir don ghoireas seo a bhith a’ toirt a-steach solar riatanach leithid uisge, biadh nach eil marbhtach, pasgan ciad-chobhair, flashlights, bataraidhean, agus rèidio le cumhachd bataraidh. A bharrachd air an sin, smaoinich air a bhith a’ faighinn àirneis trom agus stuthan a dh’ fhaodadh tuiteam agus leòn adhbhrachadh aig crith-thalmhainn.

Dèan sgrùdadh cunbhalach air an dachaigh agad airson so-leòntachd structarail sam bith a dh’ fhaodadh a bhith cunnartach ri linn crith-thalmhainn, leithid sgàinidhean anns na ballachan no bunait. Faigh comhairle phroifeiseanta ma tha amharas agad gu bheil duilgheadasan structarail ann.

Mu dheireadh, fuirich fios mu ghnìomhachd crith-thalmhainn san sgìre agad. Cleachd goireasan leithid ionadan naidheachd ionadail, làraich-lìn sgrùdaidh crith-thalmhainn, agus tagraidhean gluasadach gus ùrachaidhean is rabhaidhean fhaighinn. Dèan eòlas ort fhèin air slighean falmhachaidh agus fasgaidhean èiginn sa choimhearsnachd agad.

Ann an co-dhùnadh, tha e deatamach gun tèid ullachadh airson crith-thalmhainn ge bith càite a bheil thu a’ fuireach. Le bhith a’ cruthachadh plana èiginn, a’ cur ri chèile pasgan èiginn, a’ dìon na tha timcheall ort, agus a’ cumail fios riut, faodaidh tu buaidh crith-thalmhainn a lughdachadh agus thu fhèin agus do luchd-gràidh a dhìon.

Mìneachaidhean:

- Crith-thalmhainn: crathadh obann is fòirneartach air an talamh, gu tric air adhbhrachadh le gluasadan lannan teactonaig fo uachdar na Talmhainn.

- Plana èiginn: seata de stiùiridhean agus modhan ri leantainn ann an suidheachadh èiginneach.

- Pasgan èiginn: cruinneachadh de stuthan agus goireasan riatanach a dh’ fheumar ann an èiginn.

- Slighean falmhachaidh: slighean ro-shuidhichte airson an cleachdadh gus àite fhàgail gu sàbhailte ann an èiginn.

stòran:

- "Ag ullachadh airson crith-thalmhainn." Buidheann Riaghlaidh Èiginn Feadarail.