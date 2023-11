Saoghal iongantach nan exoplanets: A’ foillseachadh dìomhaireachdan LTT 1445 Ac

Tha luchd-saidheans air lorg ùr-nodha a dhèanamh ann an saoghal exoplanets, a’ nochdadh seallaidhean ùra mu LTT 1445 Ac, an exoplanet meud na Talmhainn as fhaisge air ar siostam grèine. Le tomad 1.37 uair nas motha na tha air an Talamh agus radius 1.07 uair nas motha, bidh am buidheann celestial seo a’ glacadh luchd-rannsachaidh agus stargazers le chèile.

Gus feartan LTT 1445 Ac a thuigsinn, rinn luchd-saidheans ath-sgrùdadh air an dàta gluasaid agus an astar radial aige. Tha dàta gluasaid, paramadair deatamach ann an sgrùdadh planaid, a’ toirt comas do luchd-saidheans radius exoplanet a dhearbhadh. Mar a bhios planaid a’ dol seachad air beulaibh an rionnag phàrant aice, lorgaidh teileasgopan lùghdachadh sealach ann an soilleireachd an rionnag. Tha doimhneachd agus fad an lasachaidh seo a’ toirt seachad fiosrachadh luachmhor mu mheud a’ phlanaid.

An coimeas ri sin, tha astar radial a’ tomhas a’ bhuaidh grabhataidh a bheir LTT 1445 Ac. Tha an dòigh seo a 'leigeil le luchd-saidheans tomhas a dhèanamh air meud an exoplanet le bhith a' sgrùdadh a 'bhuaidh a th' aige air an rionnag. Tha atharrachaidhean ann an speactram solais an rionnag, air adhbhrachadh le tarraing imtharraing na planaid, a’ nochdadh fiosrachadh deatamach mu a cuideam.

Le bhith ag amalachadh dàta gluasaid agus tomhasan astar radial, faodaidh luchd-saidheans dealbh farsaing a pheantadh de exoplanets. Le bhith a’ càradh nan dòighean sin chan ann a-mhàin a’ meudachadh an cruinneas ach bidh e cuideachd ag àrdachadh ar tuigse air buidhnean celestial fad às.

FAQ:

C: Dè a th 'ann an dàta còmhdhail?

F: Tha dàta gluasaid a’ toirt iomradh air lùghdachadh soilleireachd rionnag air adhbhrachadh le planaid fhad ‘s a tha i a’ tionndadh air beulaibh.

C: Ciamar a tha astar radial a’ cuideachadh le bhith a’ dearbhadh meud planaid?

F: Tha luaths radial a’ leigeil le luchd-saidheans a’ bhuaidh suaimhneach a th’ aig planaid air a’ phàrant-rionnag a thomhas, a’ toirt cothrom dhaibh meud na planaid obrachadh a-mach.

Q: Carson a tha LTT 1445 Ac cudromach?

A: Is e LTT 1445 Ac an exoplanet meud na Talmhainn as fhaisge air an t-siostam grèine againn, ga fhàgail na chuspair sgrùdaidh inntinneach dha luchd-saidheans.