Talamh air a bhualadh le spreadhadh neo-mhìnichte bho Dead Star, Luchd-saidheans inntinneach

Tha luchd-saidheans air sùil a thoirt air spreadhadh de ghathan gamma a thàinig bho rionnag marbh, ris an canar pulsar, a tha cho sunndach nach urrainnear a mhìneachadh. Is e an spreadhadh an lùth as àirde de a sheòrsa a chunnacas a-riamh, co-ionann ri timcheall air deich trillean uiread de lùth solais faicsinneach no 20 tera-electronvolts. Tha an luchd-rannsachaidh a tha air cùl an adhartais ag ràdh gu bheil an lorg seo ag iarraidh ath-bheachdachadh air mar a tha na luathadairean nàdarra, pulsars, ag obair.

Bidh pulsars air an cruthachadh nuair a tha rionnag a’ spreadhadh ann an supernova agus a’ fàgail rionnag bheag marbh às a dèidh. Tha na rionnagan marbh sin, ris an canar cuideachd rionnagan neutron, gu math dùmhail agus air an dèanamh suas cha mhòr gu tur de neutronan. Bidh iad a’ snìomh gu math luath agus tha raon magnetach cumhachdach aca. Mar a bhios iad a’ snìomh, bidh pulsars a’ leigeil a-mach sailean de rèididheachd electromagnetic, coltach ri taigh-solais cosmach.

Thathas den bheachd gu bheil an rèididheachd bho pulsars mar thoradh air dealanan luath air an dèanamh agus air an leigeil a-mach le magnetosphere a ’pulsar, a tha air a dhèanamh suas de raointean plasma agus electromagnetic a tha timcheall an rionnag. Tha luchd-saidheans air a bhith a’ sgrùdadh an rèididheachd bho pulsars gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air an cruthachadh.

Anns a 'chùis seo, lorg luchd-rannsachaidh spreadhadh de rèididheachd bhon Vela pulsar le co-phàirtean lùtha eadhon nas àirde na chaidh fhaicinn roimhe. Ràinig an rèididheachd 20 tera-electronvolts, a tha timcheall air 200 uair nas beòthaile na rèididheachd sam bith a chaidh a lorg roimhe bhon nì seo. Tha seo a’ toirt dùbhlan don eòlas a th’ ann mu pulsars agus feumar ath-bheachdachadh air mar a tha na luathadairean nàdarra sin ag obair.

Tha luchd-saidheans an dòchas le bhith a’ sgrùdadh spreadhaidhean lùth nas cumhachdaiche bho chuisle, gum bi e comasach dhaibh tuigse nas fheàrr fhaighinn air na nithean celestial inntinneach sin. Le bhith a’ faighinn a-mach an spreadhadh neo-mhìnichte seo bho rionnag marbh a’ fosgladh slighean ùra airson rannsachadh agus dh’ fhaodadh sin seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air na dòighean air cùl fìor sgaoilidhean lùtha bho chuislearan.

