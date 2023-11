Comet iongantach a’ tighinn faisg air an Talamh ann an 2024

Tha tachartas celestial inntinneach gu bhith a' glacadh luchd-amhairc nan speuran ann an 2024. Bidh comet mòr, ris an canar 12P/Pons-Brooks, ri fhaicinn agus e a' tighinn faisg air a' ghrèin. Tha an sealladh speurail seo mar-thà air aire eòlaichean a ghlacadh air sgàth a ghiùlan iongantach.

Thuirt luchd-saidheans bho Chomann Reul-eòlais Bhreatainn (BAA) gu bheil an comet air eòlas fhaighinn air dà spreadhadh spreadhaidh taobh a-staigh dìreach ceithir mìosan. Tha na spreadhaidhean sin a’ toirt a-steach sprèadhadh obann de dhuslach is gas fhad ‘s a bhios an comet a’ siubhal chun Talamh. Is e an rud a tha a’ dèanamh an t-iongantas cosmach seo eadhon nas iongantaiche coltas sònraichte na comet fhèin.

Rinn Richard Miles, ball den BAA, coimeas eadar an comet 12P/Pons-Brooks agus an ìomhaigh ainmeil Millennium Falcon bho chòrachd Star Wars. Thuirt e gu robh an comet air a chuairteachadh le sgòth mòr, ethereal de dhuslach is gas. Tha an coltas iongantach seo air iongnadh agus ùidh a thogail am measg speuradairean agus luchd-dealasach le chèile.

Gu inntinneach, tha tachartasan mar seo gu math tearc ann an comets, a’ tachairt dìreach mu 3-4 sa cheud den ùine. Ann an leithid de thachartasan, bidh na mìrean a thèid a-mach à niuclas a’ chomet a’ sgapadh thar ùine. A thaobh 12P/Pons-Brooks, tha an niuclas mòr a’ cruthachadh sgàil a tha a’ còmhdach an neul de dhuslach is gas, a’ toirt a-mach cumadh gun samhail a tha coltach ri adhaircean diabhal no an soitheach-fànais ainmeil.

Chan e a-mhàin gu bheil coltas a 'chomet seo tarraingeach, ach tha an t-slighe aice cuideachd mothachail. Tha an teirm “coltach ri Halley” air a bhith air a chleachdadh le luchd-saidheans airson cunntas a thoirt air comets a tha a’ leantainn orbitan elliptical fada timcheall na grèine, a’ toirt àite sam bith bho 20 gu 200 bliadhna gus ar-a-mach a chrìochnachadh. Ged a tha 12P/Pons-Brooks a’ tuiteam a-steach don roinn seo, tha e a’ gluasad beagan bho àm orbital Comet Halley, a mhaireas 76 bliadhna an àite nan 71 bliadhna a chaidh fhaicinn sa chùis seo.

Gus sealladh fhaighinn den t-sealladh nèamhaidh iongantach seo, comharraich na mìosachain agad airson 21 Giblean, nuair a bhios an comet as fhaisge air a’ ghrèin, agus 2 Ògmhios, nuair a bhios e nas fhaisge air an Talamh. Cumaibh cuimhne ged a tha NASA a’ toirt iomradh air 12P / Pons-Brooks mar “chomet faisg air an Talamh", tha e fhathast timcheall air 70 uair nas fhaide air falbh bhuainn na a’ ghealach againn fhèin. Mar sin, tha comas tubaist dìreach a-mach às a’ cheist.

Tha an tachartas seo a’ gealltainn a bhith na fhìor eòlas inntinneach dha speuradairean neo-dhreuchdail is proifeasanta le chèile. Mar sin, ullaich na teileasgopan agad agus dèan deiseil airson turas iongantach 12P / Pons-Brooks fhaicinn fhad ‘s a bhios e a’ gràsadh na speuran ann an 2024.

CÀBHA

Q: Cò ris a tha an comet 12P/Pons-Brooks coltach às deidh na spreadhaidhean?

Às deidh na spreadhaidhean, bidh an comet seo a’ gabhail a-steach coltas bàta-fànais Millennium Falcon no adhaircean diabhal, air a chuairteachadh le sgòth de dhuslach is gas.

C: A bheil spreadhaidhean cumanta ann an comets?

Chan e, tha ar-a-mach ann an comets gu math tearc, a’ tachairt dìreach timcheall air 3-4 sa cheud den ùine.

C: Carson a tha cumadh sònraichte air a’ chomet?

Tha an duslach sguabte a chruthaich an spreadhadh, còmhla ri niuclas mòr a’ chomet, a’ cruthachadh cumadh falamh a tha coltach ri adhaircean diabhal no bàta-fànais Millennium Falcon.

C: Dè a th’ ann an comet “coltach ri Halley”?

Is e comet “coltach ri Halley” fear a tha a’ leantainn orbit fada elliptical timcheall na grèine, a bheir eadar 20 is 200 bliadhna gus ar-a-mach a chrìochnachadh. A thaobh 12P / Pons-Brooks, tha an ùine orbital aige timcheall air 71 bliadhna, beagan eadar-dhealaichte bho Comet Halley, a bhios a’ cuairteachadh gach 76 bliadhna.

C: Cuin a bhios an comet ri fhaicinn bhon Talamh?

Thèid an comet seachad as fhaisge air a’ ghrèin air 21 Giblean agus as fhaisge air an Talamh air 2 Ògmhios, a’ toirt cothrom dha luchd-amhairc a bhith a’ faicinn cho eireachdail sa tha e.

C: A bheil e comasach bualadh leis an Talamh?

Chan e, mar a thuirt eòlaichean, tha an comet 12P / Pons-Brooks timcheall air 70 uair nas fhaide bhon Talamh na a ’ghealach againn, a’ fàgail bualadh sam bith gu tur a-mach às a ’cheist.