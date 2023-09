Duaisean Co-obrachaidh Tràth Dreuchd Prògram Astrobiology NASA

Tha Prògram Astrobiology NASA a’ tabhann Duaisean Co-obrachaidh Tràth Dreuchd (ECCA) gus taic a thoirt do shiubhal co-cheangailte ri rannsachadh airson fo-cheum, oileanaich ceumnaiche, postdocs, agus luchd-saidheans òg. Tha an ECCA ag amas air co-obrachadh agus iomlaid eòlais a bhrosnachadh am measg luchd-rannsachaidh ann an raon astrobiology.

Bidh an ECCA a’ toirt seachad maoineachadh airson cosgaisean siubhail a chuairteachadh am measg dà obair-lann no barrachd le taic bho Phrògram Astrobiology NASA. Bheir e cothrom do luchd-rannsachaidh tadhal air diofar ionadan agus co-obrachadh le eòlaichean san raon aca. Tha am prògram ag aithneachadh cho cudromach sa tha co-obrachadh thar-chuspaireil agus a’ brosnachadh thagraichean gus àrainneachdan rannsachaidh eadar-mheasgte a sgrùdadh.

Ged a tha prìomhachas ga thoirt do shiubhal a bheir taic do rannsachadh an tagraiche, bidh an ECCA cuideachd a’ beachdachadh air siubhal eile a tha deatamach airson leasachadh proifeiseanta an tagraiche. Tha an sùbailteachd seo a’ leigeil le luchd-rannsachaidh a bhith an làthair aig co-labhairtean, bùthan-obrach, agus coinneamhan as urrainn an eòlas agus an sgilean ann an reul-eòlas àrdachadh.

Gus a bhith ion-roghnach airson an ECCA, feumaidh tagraichean a bhith ceangailte gu foirmeil ri institiud sna SA. Bidh seo a’ dèanamh cinnteach gu bheil am maoineachadh air a chleachdadh le luchd-rannsachaidh a tha gu gnìomhach an sàs ann an rannsachadh astrobiology anns na Stàitean Aonaichte. Tha an ECCA fosgailte do dh’ oileanaich fo-cheum is ceumnaiche, com-pàirtichean iar-dhotaireil, agus luchd-saidheans òg a tha aig ìre thràth nan cùrsa-beatha.

Is e $5,000 an t-suim maoineachaidh as àirde airson an ECCA. Faodar an taic ionmhais seo a chleachdadh gus cosgaisean siubhail leithid itealain, àite-fuirich, biadh agus cìsean clàraidh co-labhairt a chòmhdach. Tha an ECCA ag amas air ìre reusanta de thaic a thoirt seachad gus leigeil le luchd-rannsachaidh a dhol an sàs ann an gnìomhan co-obrachail agus cothroman leasachaidh proifeasanta.

Is e an ceann-latha airson tagraidhean airson an ECCA Diluain, Dàmhair 16th, 2023. Thathas a’ brosnachadh dhaoine le ùidh tadhal air làrach-lìn Prògram Astrobiology NASA airson tuilleadh fiosrachaidh mu mar a chuireas tu a-steach agus na riatanasan sònraichte airson na duaise.

Tha na Duaisean Co-obrachaidh Tràth-dhreuchd a tha Prògram Astrobiology NASA a’ tabhann a’ toirt deagh chothrom do luchd-rannsachaidh òga ann an raon astrobiology an rannsachadh agus an leasachadh proifeasanta aca a neartachadh tro cho-obrachadh agus iomlaid eòlais. Le bhith a’ toirt taic do shiubhal gu diofar ionadan rannsachaidh, tha an ECCA ag amas air co-obrachadh thar-chuspaireil a bhrosnachadh agus ùr-ghnàthachadh a bhrosnachadh ann an raon astrobiology.

Stòran: Prògram Astrobiology NASA