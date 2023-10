Bidh Microfossils Tràth Chambrianach a’ toirt seachad seallaidhean ùra air Cycloneuralians

Tha sgioba rannsachaidh eadar-nàiseanta air a stiùireadh leis an Oll. Zhang Huaqiao air lorg inntinneach a dhèanamh ann an raon paleontology. Tha iad air microfosils tràth Chambrianach a lorg a tha a’ gleidheadh ​​​​musculature introvert de cycloneuralians, buidheann de bheathaichean a’ toirt a-steach cnuimhean cruinn, cnuimhean falt eich, dràgonan eabar, agus mòran eile. Tha an lorg seo a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air mean-fhàs tràth cycloneuralians, aig a bheil dlùth cheangal ri artrapod, na beathaichean as soirbheachail air an Talamh.

Tha an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh ann an Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha na microfosils sin ann a bhith a’ tuigsinn morf-eòlas gnìomh agus cudromachd mean-fhàs fàs-bheairtean tràth Chambrianach. Tha na fosailean, a chaidh a lorg ann an Cruth Kuanchuanpu ann an Sìona, air an deagh ghleidheadh ​​​​agus a’ toirt seachad fianais air fèithean nan seann bheathaichean sin.

Bidh an luchd-rannsachaidh a’ toirt cunntas air trì sampallan fosfatized, le aon gu sònraichte (NIGP179459) air a ghleidheadh ​​​​nas fheàrr. Tha an sampall seo air a dhèanamh suas de chòig fàinneachan eadar-cheangailte, a bharrachd air structaran radial agus fada. Tha na fàinneachan agus na structaran air am mìneachadh mar fhèithean fosail, a’ riochdachadh diofar bhuidhnean de fhèithean leithid fèithean cruinn agus fad-ùine.

Stèidhichte air an rèiteachadh agus an inneach, tha an luchd-rannsachaidh a 'moladh gu bheil na microfossils sin a' buntainn ris na priapulans, buidheann de chnuimhean mara. Tha làthaireachd cliath fèitheach a’ nochdadh gu bheil e coltach ri priapulans, fhad ‘s a tha an co-chothromachd hexaradial coltach ri scalidophorans.

Gu h-iomlan, tha na microfossils iongantach sin a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air anatomy agus dàimhean mean-fhàs nan cycloneuralians tràth Cambrian. Bidh iad a’ cur ri ar tuigse mu iomadachd agus iom-fhillteachd seann fhàs-bheairtean agus a’ tilgeil solas air tùs artrapod agus buidhnean beathach soirbheachail eile.

