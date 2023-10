Sgrùdadh air a’ bhuaidh a th’ aig Stellar Dynamics air Àrainneachd Galactic

Tha sgrùdaidhean o chionn ghoirid air mean-fhàs galaxies air solas a chuir air cho cudromach sa tha e beachdachadh air daineamaigs rionnagach nuair a thathar a’ sgrùdadh comas-còmhnaidh galactic. Ann am modail atharrais corp N den t-Slighe Milidh, tha luchd-rannsachaidh air sgrùdadh a dhèanamh air mean-fhàs saoghalta orbits stellar agus a’ bhuaidh a th’ aige air na togalaichean a tha buntainneach ri àite-fuirich.

Tha an atharrais, a mhaireas 10 billean bliadhna, a’ nochdadh nach urrainnear imrich radial de cho-phàirtean stellar a chuir às, eadhon ann am modal axisymmetric caran sìmplidh le ìrean meadhanach de theasachadh fiùghantach. Mar thoradh air an sin, tha pàirt aig sgaoileadh a’ cho-phàirt stellar a dh’ ionnsaigh iomall an reul-chrios ann a bhith a’ toirt a-steach siostaman còmhnaidh anns na roinnean sin.

Gu inntinneach, chan eil an àrainneachd àite-fuirich cuingealaichte ri roinnean taobh a-muigh radius galactic na grèine a-mhàin. Bidh coinneamhan dlùth eadar rionnagan a’ tachairt ach chan eil iad a’ lughdachadh gu mòr air comas còmhnaidh. Bidh rionnagan a tha a’ gluasad bho orbitan neo-chearcallach gu orbitan seasmhach cha mhòr cruinn buailteach gluasad a-mach agus tuineachadh ann an sgìre fharsaing grèine.

Tha an rannsachadh cuideachd a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha measgachadh radial, gu sònraichte san roinn a tha a’ spangachadh timcheall air 3 gu 12 kiloparsecs bhon ionad galactic. Tha am measgachadh seo a’ cur às do chrìochan àbhaisteach Sòn Àrachaidh Galactic, a thathas a’ creidsinn a tha a’ toirt taic do shiostaman còmhnaidh. Tha an àireamh sheasmhach de rionnagan ann an nàbaidheachd na Solar a’ tighinn bhon raon measgachadh radial seo, le mòr-chuid a’ tighinn bho roinnean a-staigh na galaxy.

Mar a bhios sinn a’ beachdachadh air mar a tha siostam na grèine a’ fuireach ann an co-theacs Slighe a’ Bhainne, tha e follaiseach gum faodar beachdachadh air ar nàbaidheachd cosmach mar rud àbhaisteach. Rinn siostam na grèine imrich a-mach bho roinnean a-staigh an diosc, làn de mheatailteachd, agus tha e an-dràsta a’ cumail orbit cruinn. Mar thoradh air an sin, chan urrainnear crìochan an Sòn Àrainneachd Galactic a dhearbhadh gu sgiobalta airson àm sònraichte mar thoradh air measgachadh leantainneach agus imrich de phàirtean rionnagach.

FAQ:

C: Dè a th 'ann an Sòn Àrainneachd Galactic?

F: Tha an Sòn Àrachaidh Galactic a’ toirt iomradh air an sgìre taobh a-staigh galaxy far a bheil suidheachaidhean freagarrach airson nochdadh agus beathachadh beatha.

C: Dè a th 'ann am measgachadh radial?

F: Is e measgachadh radial am pròiseas leis am bi co-phàirtean stellar, leithid rionnagan, a’ gluasad a-steach no a-mach às na h-àiteachan tùsail aca taobh a-staigh galaxy.

C: Ciamar a tha dlùth-choinneamhan stellar a’ toirt buaidh air comas-còmhnaidh?

F: Faodaidh tachartasan dlùth buaidh a thoirt air àite-fuirich ach chan eilear an dùil gun dèan iad lùghdachadh mòr air. Faodaidh na tachartasan sin tachairt eadar rionnagan faisg air a chèile ach chan eil iad gu riatanach a’ cur dragh air na suidheachaidhean fàbharach airson beatha.