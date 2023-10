Meud duslach san adhar, UN ag iarraidh tuilleadh rannsachaidh air stoirmean gainmhich agus atharrachadh clìomaid

Tha na Dùthchannan Aonaichte air aithris gu bheil àrdachadh anns na tha de dhuslach ann an èadhar an t-saoghail ann an 2022. Tha an àrdachadh mar thoradh air barrachd sgaoilidhean bho dhiofar roinnean a’ gabhail a-steach taobh an iar meadhan Afraga, Rubha Arabach, Àrd-ùrlar Ioran, agus iar-thuath Shìna. Tha Buidheann Sìde na Cruinne (WMO) aig na DA air iarraidh air tuilleadh rannsachaidh air mar a dh’ fhaodadh atharrachadh clìomaid àiteachan teth stoirmean gainmhich a dhèanamh nas miosa.

A rèir Iris Dust Airborne WMO, tha gnìomhan daonna leithid teòthachd nas àirde, tart, falmhachadh nas àirde, agus droch riaghladh fearainn a’ cur ri stoirmean gainmhich is duslach. Bidh na gnìomhan sin a’ lughdachadh taiseachd na h-ùire, a’ cruthachadh shuidheachaidhean fàbharach airson stoirmean gainmhich is duslach a chruthachadh.

Tha an aithisg bhliadhnail aig WMO a’ sgrùdadh tricead agus cunnartan stoirmean duslach agus a’ bhuaidh aca air a’ chomann-shòisealta. Tha e a’ nochdadh gun robh a’ chuibheasachd chruinneil de chruinneachaidhean uachdar duslach cuibheasach bliadhnail ann an 2022 beagan nas àirde na ann an 2021. An-uiridh, b’ e am figear 13.8 micrograms gach meatair ciùbach, agus ann an 2021, b’ e 13.5 microgram gach meatair ciùbach.

Tha an aithisg a’ nochdadh gu bheil timcheall air 2,000 millean tunna de dhuslach a’ dol a-steach don àile gach bliadhna, a’ toirt buaidh air càileachd an adhair agus a’ dorchachadh speuran ann an sgìrean mìltean de chilemeatairean air falbh. Tha buaidh mhòr aig na stoirmean duslach sin air eaconamaidhean, eag-shiostaman, aimsir agus gnàth-shìde. Ged a tha cuid de dhuslach na thachartas nàdarrach, tha cuid mhòr mar thoradh air droch riaghladh uisge is fearainn.

Gu sònraichte, thug an iris cunntas mionaideach air trì prìomh thachartasan ann an 2022. Anns a’ Mhàrt, thachair ar-a-mach duslach air leth à ceann a tuath Afraga thairis air an Spàinn agus Portagal, le luachan as àirde san uair nas àirde na 3,500 microgram gach meatair ciùbach, fada nas àirde na crìoch làitheil an Aonaidh Eòrpaich de 50 microgram. Anns a’ Chèitean, bha stoirmean mòra duslach anns an Ear Mheadhanach agus taobh an ear na Stàitean Aonaichte, a’ toirt buaidh air faicsinneachd agus fearann ​​​​àiteachais.

Tha ceannard WMO, Petteri Taalas, a’ soilleireachadh na droch bhuaidh a tha aig stoirmean gainmhich is duslach air slàinte, còmhdhail agus àiteachas, a’ daingneachadh gu bheil feum air tuilleadh rannsachaidh air a’ cheangal eadar stoirmean duslach agus atharrachadh clìomaid, nach deach a sgrùdadh fhathast. Tha an WMO ag iarraidh gun tèid siostaman rabhaidh tràth mòr-thubaist sìde a chuir an gnìomh air feadh an t-saoghail agus amalachadh sgilean ro-aithris stoirm duslach agus seirbheisean rabhaidh gus buaidhean atharrachadh clìomaid a lughdachadh.

