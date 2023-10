Triùir fhireannach ag iarraidh lionn-biadhadh feachd gu Python fo dhìon ann an Afraga a Deas

Tha tachartas draghail ann an Afraga a Deas air ùghdarrasan fhàgail a’ coimhead airson triùir fhireannach a thathas ag ràdh a thug orra python fo dhìon a bhiadhadh le lager. Tha an tachartas, a thachair ann an àite nach deach fhoillseachadh, air ùpraid a bhrosnachadh am measg luchd-iomairt chòraichean bheathaichean agus luchd-glèidhteachais.

A rèir eòlaichean, tha an gnìomh a bhith a 'biathadh an python le lionn chan ann a-mhàin an-iochdmhor ach cuideachd gu math cronail do shlàinte nan snàgairean. Tha fios gu bheil tòrr ethanol ann an Lager, leis gur e deoch làidir a th’ ann. Nuair a thèid a chaitheamh le beathaichean, gu sònraichte an fheadhainn nach eil cleachdte ris, faodaidh ethanol fìor mhilleadh a-staigh adhbhrachadh, gu tric ag adhbhrachadh fàilligeadh organ agus bàs.

Tha am python a bha an sàs san tachartas seo na ghnè fo dhìon, a’ ciallachadh gu bheil e mì-laghail cron a dhèanamh air no bacadh a chuir air ann an dòigh sam bith, a’ toirt a-steach a bhith a’ toirt deoch làidir dha. Tha àite deatamach aig a’ ghnè seo de nathair anns an eag-shiostam, a’ cumail suas a’ chothromachadh le bhith a’ cumail smachd air àireamhan creimich.

Tha ùghdarrasan Afraga a-Deas a’ toirt aire dha-rìribh don chùis seo agus tha iad gu gnìomhach a’ coimhead airson na trì daoine le uallach. Tha buidhnean sochair bheathaichean a' cur ìmpidh air duine sam bith le fiosrachadh mun tachartas a thighinn air adhart agus cuideachadh leis an rannsachadh.

Tha e cudromach mothachadh a thogail mu cho cudromach sa tha e spèis agus dìon fiadh-bheatha. Tha an tachartas seo na chuimhneachan air an fheum air riaghailtean nas cruaidhe agus peanasan nas cruaidhe dhaibhsan a tha an sàs ann an gnìomhan cho cruaidh an aghaidh bheathaichean.

Ann an co-dhùnadh, tha a bhith a’ biathadh feachd lager gu python fo dhìon ann an Afraga a Deas air uabhas agus sàrachadh a chuir air mòran. Tha buaidhean cronail deoch làidir air beathaichean, còmhla ri inbhe dìon na nathair, a’ soilleireachadh an fheum air barrachd foghlaim agus cur an gnìomh laghan mu shochairean bheathaichean.

Mìneachaidhean:

- Python: Nathair mhòr neo-phuinnseanta a chaidh a lorg ann an Afraga, Àisia agus Astràilia.

- Lager: Seòrsa de lionn a thèid tro choipeadh fionnar agus aois.

stòran:

- An artaigil tùsail le Jamie Pyatt, air fhoillseachadh air 20 Dàmhair 2023.