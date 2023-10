Buaidh BlueWalker 3 Satailteach air Reul-eòlas: Toraidhean Ùra agus Draghan

Tha pàipear Nature a chaidh fhoillseachadh o chionn ghoirid a’ tilgeil solas air a’ bhuaidh mhionaideach a tha aig saideal BlueWalker 3 air reul-eòlas. Chaidh an saideal seo, a chaidh a chuir air bhog san t-Sultain 2022, a lorg mar aon de na stuthan as soilleire ann an speur na h-oidhche, a’ togail dhraghan mun bhuaidh aige air beachdan speurail. Tha am pàipear a’ taisbeanadh dàta bho iomairt amharc eadar-nàiseanta a chaidh a dhèanamh thairis air 130 latha, a bha ag amas air atharrachaidhean soilleireachd an saideal a mheasadh agus faicsinneachd bathar-cruaidh jettisoned.

Nochd na beachdan gun do dh'àrdaich soilleireachd BlueWalker 3 gu mòr às deidh an raon antenna aige a bhith air fhoillseachadh gu h-iomlan, air a leantainn le caochlaidhean sna seachdainean às deidh sin. Stèidhich am pàipear cuideachd ceangal eadar an diofar shoilleireachd agus factaran eile, leithid àirde an saideal os cionn fàire agus a ceàrn an coimeas ris an neach-amhairc agus a’ Ghrian.

B’ e aon lorg cudromach gun deach an inneal-atharrachaidh carbaid tòiseachaidh a dhì-cheangal bhon saideal BlueWalker 3. Ràinig am pàirt seo meud 5.5, nas àirde na an soilleireachd as àirde a mhol an Aonadh Reul-eòlais Eadar-nàiseanta. Cha deach a chlàradh cuideachd ann an catalogan poblach airson ceithir latha, a’ togail dhùbhlain dha ionadan-amhairc stèidhichte air an talamh a bha a’ feuchainn ri casg saideal a sheachnadh.

A bharrachd air eadar-theachd optigeach, tha draghan ann mu bhacadh tricead rèidio. Bidh BlueWalker 3 a’ sgaoileadh ann am triceadan rèidio faisg air an fheadhainn a bhios teileasgopan rèidio a’ cleachdadh, a dh’ fhaodadh bacadh a chur air reul-eòlas rèidio. Fhad ‘s a tha sònaichean rèidio-sàmhach a’ dìon an aghaidh luchd-sgaoilidh talmhaidh, chan eil iad an-dràsta a’ còmhdach saideal craolaidhean. Tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus ro-innleachdan a leasachadh gus teileasgopan a dhìon bhon iomadh saideal a thathar an dùil a chuir air bhog anns na bliadhnaichean ri teachd.

Tha am pàipear seo a’ cur cuideam air an fheum air measaidhean buaidh ro-chuir air bhog leis gu bheil companaidhean a’ cleachdadh barrachd saidealan malairteach. Tha e cuideachd a’ cur cuideam air a’ chothromachadh a dh’fheumar a ruighinn eadar adhartas ann an ceangal agus gleidheadh ​​ionracas speur na h-oidhche airson seallaidhean speurail.

