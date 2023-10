Chì luchd-dealasach reul-eòlas fras meteor Draconid an deireadh-sheachdain seo

Tha fras meteor ris an canar na Draconids, no Giacobinids, gu bhith a’ soilleireachadh speur na h-oidhche an deireadh-sheachdain seo, a rèir Oilthigh Warwick. Ràinig an tachartas bliadhnail seo an ìre as àirde feasgar Didòmhnaich às deidh tuiteam na h-oidhche agus bidh e ri fhaicinn bho Dhihaoine gu Dimàirt.

Bidh am fras meteor Draconid a’ tachairt a h-uile bliadhna san Dàmhair agus tha e mar aon de dhà fhras meteor gus na speuran a lasadh air a’ mhìos seo. Tha e air adhbhrachadh le na tha air fhàgail den comet 21P/Giacobini-Zinner, aig a bheil ùine orbital de shia bliadhna gu leth timcheall na grèine.

Tha an Dotair Minjae Kim, neach-rannsachaidh bho Roinn na Fiosaigs aig Oilthigh Warwick, a’ mìneachadh gum bi am fras meteor Draconid gnìomhach bho 6 Dàmhair gu 10, leis an ìre as àirde a’ tachairt timcheall air Dàmhair 8th agus 9th. Tha e a’ moladh gur e feasgar an t-àm as fheàrr airson an fhras fhaicinn, às deidh tuiteam na h-oidhche, nuair a ruigeas a’ phuing radanta taobh a-staigh an reul-bhad Draco an ìre as àirde ann an speur na h-oidhche.

Airson an eòlas seallaidh as fheàrr, thathas a’ moladh àite a lorg le glè bheag de thruailleadh solais agus fàire gun bhacadh. Leigidh seo le sealladh soilleir de na reultan air oidhche dorcha gun sgòthan. Shoilleirich an Dotair Kim cuideachd, ged a tha coltas gu bheil fras Draconid meteor a’ tighinn bhon reul-bhad Draco, nach eil e ceangailte gu dìreach ris.

Mar sin, ma tha thu dìoghrasach mu reul-eòlas, dèan cinnteach gun comharraich thu na mìosachain agad agus lorg àite iomchaidh airson an taisbeanadh àlainn de rionnagan seilg fhaicinn ann am fras meteor Draconid na bliadhna-sa.

stòran:

- Oilthigh Warwick