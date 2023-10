Spectra Tar-chuir de GJ 1132 b: Seallaidhean ùra bho Amharcan JWST

Tha an rannsachadh airson àileachdan planaid creagach le Teileasgop Fànais James Webb (JWST) air fòcas sònraichte a chuir air planaidean a’ gluasad thairis air M troich. Tha na planaidean sin a’ tabhann co-mheasan meud planaid-rionnag fàbharach, a chuireas ri lorg feartan àile. Ach, air sgàth neart comharra coltach ri feartan àile agus coileanadh aon-ghluasaid JWST, tha feum air grunn bheachdan gus co-dhùnaidhean sam bith a dhearbhadh.

Ann an sgrùdadh o chionn ghoirid, tha luchd-rannsachaidh a 'toirt seachad dà shealladh gluasaid air a' phlanaid chreagach GJ 1132 b a 'cleachdadh an inneal JWST NIRSpec G395H. A’ còmhdach raon tonn-tonn de 2.8-5.2 μm, bha na beachdan sin ag amas air solas a thilgeil air cumadh àile na planaid. Thug beachdan roimhe seo leis an ionnstramaid WFC3 aig Hubble Space Telescope toraidhean neo-chinnteach, le fianais connspaideach airson àile no speactram gun fheart.

Nochd dàta JWST eadar-dhealachaidhean mòra eadar an dà thuras. Rè aon ghluasad, bha an speactram co-chòrdail ri àile fo smachd H2O, le comharran CH4 agus N2O. Air an làimh eile, dh ’fhaodadh an comharra a bhith air a thoirt air sgàth truailleadh stellar bho spotan rionnag neo-shoilleir. Air an làimh eile, bha coltas gun robh an speactram a fhuaireadh tron ​​​​dàrna gluasaid gun fheum. Cha do chuir aon turas taic ri làthaireachd HCN a chaidh aithris roimhe ann an àile GJ 1132 b. Chan urrainnear na h-eadar-dhealachaidhean a chaidh fhaicinn eadar na cuairtean a mhìneachadh le caochlaidheachd àile no buaidhean ionnsramaid.

Gu cudromach, rinn an luchd-rannsachaidh mion-sgrùdadh cuideachd air speactra stellar taobh a-muigh còmhdhail agus cha do lorg iad fianais sam bith air neo-ionannachd stellar atharrachadh eadar na cuairtean, a chaidh a sgaradh le dìreach 8 latha. A bharrachd air an sin, cha deach eadar-dhealachaidhean mòra sam bith a chomharrachadh ann am buaidhean eagarach ionnsramaid. Is e am mìneachadh as so-chreidsinneach airson na h-eadar-dhealachaidhean a chaidh fhaicinn fuaim air thuaiream a’ toirt buaidh air mion-sgrùdadh dàta.

Tha na beachdan ùra sin a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air speactra tar-chuir GJ 1132 b agus a’ soilleireachadh na dùbhlain co-cheangailte ri bhith a’ lorg agus a’ comharrachadh àileachdan exoplanets creagach. Leanaidh tuilleadh sgrùdaidhean le JWST agus ionadan-amharc eile san àm ri teachd a’ leudachadh ar tuigse mu na h-àileachdan eadar-mheasgte a tha an làthair anns an t-sluagh exoplanet.

