Trioblaid dhùbailte: lorg dàrna toxin air a riochdachadh leis a’ bhacterium ‘Eagle Killer’

Tha sgioba rannsachaidh air a stiùireadh le Oilthigh Martin Luther Halle-Wittenberg agus Freie Universität Berlin air lorg fhaighinn air dàrna tocsain a rinn an cyanobacterium Aetokthonos hydrillicola. Tha am bacterium seo ainmeil airson a bhith duilich àiteachadh agus a’ toirt a-mach dà phuinnsean, rud a tha tearc am measg cyanobacteria. Dà bhliadhna air ais, fhuair an sgioba a-mach gu bheil a’ chiad toxin bhon bhiotamain seo an urra ri galair ag adhbhrachadh tuill ann an eanchainn iolairean maol anns na SA.

Anns an rannsachadh as ùire aca, chomharraich Markus Schwark bho Oilthigh Martin Luther Halle-Wittenberg an dàrna toxin. Tha an toxin seo, leis an ainm “aetokthonostatin,” coltach ri structarail ri tocsainnean a lorgar ann an cyanobacteria mara a thathas a’ cleachdadh an-dràsta ann an drogaichean làimhseachadh aillse. Dh’ fhaodadh lorg an dàrna tocsain seo leantainn gu leasachadh dhrogaichean ùra gus cuir an-aghaidh aillse.

Thathas air a bhith fo amharas gu bheil an toxin seo ann airson ùine. Sheall sgrùdaidhean roimhe gu robh earrann de A. hydrillicola gu math puinnseanta do cheallan, eadhon às aonais an toxin a chaidh ainmeachadh roimhe. Sheall sgrùdaidhean eile gum feum A. hydrillicola a bhith a 'toirt a-mach tocsain eile a tha fìor chumhachdach.

Cho-dhùin an Dr Jan Mareš agus an sgioba aige bho Acadamaidh nan Saidheansan Seiceach na ginean a bha an urra ri synthesis a’ mholacile puinnseanta ùr. Tha an luchd-rannsachaidh a’ moladh sùil a chumail air uisgeachan a bhios a’ biathadh an lìonra uisge òil, leis gu bheil A. hydrillicola a’ soirbheachadh ann an lochan is aibhnichean Ameireagaidh. Cuidichidh an sgrùdadh seo gus cunnartan a dh’ fhaodadh a bhith ann do shlàinte dhaoine a sheachnadh.

Tha an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh ann an Proceedings of the National Academy of Sciences, a’ tilgeil solas air feartan inntinneach is cunnartach A. hydrillicola. Le tuilleadh rannsachaidh, tha luchd-saidheans an dòchas barrachd fhaighinn a-mach mu na tocsainnean sin agus an cumhachd a chleachdadh airson adhbharan cungaidh-leigheis.

stòran:

