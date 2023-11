Bidh bàta-fànais Lucy NASA a’ lorg siostam binary ann an Asteroid Dinkinesh

Tha bàta-fànais Lucy NASA air lorg inntinneach a dhèanamh o chionn ghoirid fhad ‘s a bha i a’ siubhal air an asteroid Dinkinesh. Tha siostam ìomhaighean an t-soithich-fànais air nochdadh nach e aon asteroid a th’ ann an Dinkinesh, ach siostam binary anns a bheil dà asteroids a’ cuairteachadh a chèile.

Tha na ciad ìomhaighean a thill Lucy a’ dearbhadh gur e paidhir binary a th’ ann an Dinkinesh gu dearbh. Tha an lorg seo air seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air nàdar asteroids beaga agus an giùlan san fhànais. Thathas den bheachd gu bheil an asteroid as motha san t-siostam timcheall air 0.5 mìle de leud, agus am fear as lugha a’ tomhas timcheall air 0.15 mìle ann am meud.

Bha a’ choinneamh seo le Dinkinesh na dheuchainn airson comasan tracadh Lucy agus an siostam tracadh ceann-uidhe aice. Shoirbhich leis an t-soitheach-fànais sùil a chumail air a’ phaidhir asteroid binary agus iad a’ sgèith seachad aig astar 10,000 msu. Bha an siostam tracadh ceann-uidhe gu fèin-obrachail a’ cumail sùil air na asteroids, a’ taisbeanadh cho èifeachdach sa bha iad ann an suidheachaidhean sgrùdaidh àite fìor-ùine.

Tha a’ choimhearsnachd shaidheansail air leth toilichte leis an t-sreath de dh’ ìomhaighean a ghlac Lucy ri linn na coinneimh seo. Thèid an dàta a chruinnich an soitheach-fànais a sgrùdadh gu mionaideach gus barrachd lèirsinn fhaighinn air co-dhèanamh agus giùlan asteroids. Tha an siostam binary ann an Dinkinesh a’ toirt cothrom inntinneach airson sgrùdaidhean coimeasach le siostaman binary eile, leithid an dàna asteroid faisg air an Talamh Didymos agus Dimorphos a choimhead misean DART.

Leanaidh sgioba Lucy a’ sgrùdadh an dàta a chaidh a chruinneachadh tron ​​​​choinneamh seo agus ag ullachadh airson miseanan san àm ri teachd. Ann an 2025, bheir Lucy sùil gheur air asteroid prìomh chrios eile ris an canar Donaldjohanson. Leasaichidh seo tuilleadh ar tuigse air asteroids agus socraichidh e an t-slighe airson prìomh amas a’ mhisean - sgrùdadh a dhèanamh air na asteroids Jupiter Trojan a’ tòiseachadh ann an 2027.

Tha an lorg seo a’ fosgladh tomhasan ùra nar tuigse air asteroids agus an cruth. Tha e a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha rannsachadh agus rannsachadh leantainneach gus dìomhaireachdan siostam na grèine againn fhuasgladh agus nas fhaide air falbh.

CÀBHA

Dè a th’ ann an siostam binary ann an co-theacsa asteroids?

Tha siostam binary ann an co-theacsa asteroids a’ toirt iomradh air làthaireachd dà asteroids a’ cuairteachadh a chèile. Tha na asteroids sin ceangailte gu trom-inntinneach agus tha dàimh shònraichte aca nan gluasad agus nan daineamaigs.

Dè a th’ ann an siostam tracadh ceann-uidhe Lucy?

Tha siostam tracadh ceann-uidhe Lucy na theicneòlas air bòrd an t-soithich-fànais a leigeas leis sùil a chumail gu fèin-obrachail air astaroid fhad ‘s a thèid e seachad aig astaran àrda. Tha an siostam seo deatamach airson dealbhan mionaideach agus dàta a ghlacadh nuair a choinnicheas tu gu dlùth ri asteroids.

Dè na prìomh amasan a th’ aig misean Lucy NASA?

Is e prìomh amasan misean Lucy NASA sgrùdadh a dhèanamh air na asteroids Jupiter Trojan, a tha nam buidheann de asteroids a bhios a’ roinn orbit Jupiter timcheall na grèine. Le bhith a’ sgrùdadh nan asteroids sin, tha luchd-saidheans an dòchas lèirsinn fhaighinn air cruthachadh tràth siostam na grèine agus daineamaigs buaidh grabhataidh Jupiter.

Dè na asteroids eile a choinnicheas Lucy san àm ri teachd?

Às deidh dha coinneachadh ri Dinkinesh, tha Lucy an dùil sùil gheur a thoirt air asteroid prìomh chrios eile ris an canar Donaldjohanson ann an 2025. Às deidh seo, nì an soitheach-fànais sgrùdadh air na asteroids Jupiter Trojan, na prìomh thargaidean aige, a’ tòiseachadh ann an 2027.

