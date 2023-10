Leònan coiseachd coin: Mar a chumas tu sàbhailte nuair a bhios tu a’ coiseachd do pheata

Tha coiseachd chon na ghnìomhachd mòr-chòrdte a bheir eacarsaich agus toileachas dha gach cuid sealbhadairean agus an companaich bian. Ach, tha rannsachadh o chionn ghoirid air nochdadh àrdachadh draghail ann an leòntan co-cheangailte ri coiseachd chon. Rinn sgrùdadh a chaidh fhoillseachadh anns an iris Medicine & Science in Sports & Exercise sgrùdadh air còrr air 400,000 leòn coiseachd chon bho 2001 gu 2020 agus lorg iad àrdachadh ceithir uiread anns an ìre de leòntan san ùine sin.

Chomharraich an sgrùdadh boireannaich eadar aoisean 40 agus 64 mar an deamografach as cumanta a chaidh a ghoirteachadh. B’ e na trì leòntan as trice a chaidh aithris briseadh mheòir, leòn eanchainn traumatach, agus gathan gualainn. Faodaidh buaidhean maireannach a bhith aig na leòintean sin agus buaidh mhòr a thoirt air mathas luchd-seilbh chon.

Is e aon de na prìomh adhbharan airson na leòntan sin dìth ullachadh agus trèanadh ceart. A rèir Katelin Thomas, sealbhadair K-9 Turbo Training ann am Ferndale, chan eil timcheall air 99% de shealbhadairean coin a’ trèanadh am peataichean gu leòr gus coiseachd air leas mus bi dùil aca gum bi iad gan giùlan fhèin gu math rè cuairtean. Faodaidh trèanadh gu leòr leantainn gu tubaistean agus leòn.

Gus an cunnart bho leòntan a lughdachadh, tha Tòmas a’ tabhann grunn mholaidhean luachmhor. An toiseach, thathas a’ moladh leas àbhaisteach sia-troighean a chleachdadh an àite leash a ghabhas toirt air ais, a dh’ fhaodadh a bhith nan cunnartan turas-is-tangle. Tha e cudromach cuideachd a bhith a 'làimhseachadh smeòrach ceart. Tha Tòmas a’ comhairleachadh a bhith a’ cumail an leash le aon làimh tron ​​lùb aig an deireadh agus a’ cleachdadh an làmh eile airson a chumail mu thrian den t-slighe sìos. Seachain a bhith a’ pasgadh an leash timcheall corragan no dùirn gus casg a chuir air dol an sàs.

Tha cleachdadh acfhainn criomag aghaidh an àite dìreach collar na cheum sàbhailteachd eile. Tha ceangal criomag aghaidh aig na h-innealan sin a bhios ag ath-stiùireadh a’ ghluasad tarraing chun t-sealbhadair seach a bhith a’ leigeil leis a’ chù gluasad air adhart. Bidh seo a’ lughdachadh cuideam air an t-sealbhadair agus a’ lughdachadh cunnart leòntan.

A bharrachd air an sin, tha e deatamach gun tèid suirghe a dhèanamh leat nuair a bhios tu a’ coiseachd. Faodaidh buaireadh toirt air coin tarraing no ruith, a’ meudachadh chothroman tubaistean. Le bhith a’ tabhann danns, faodaidh luchd-seilbh fòcas am peataichean ath-stiùireadh agus giùlan a tha iad ag iarraidh a dhaingneachadh, leithid coiseachd iall sgaoilte agus a bhith furachail.

Mu dheireadh, bu chòir do shealbhadairean cuimhneachadh gu bheil iad fhèin agus na coin aca mar sgioba. Tha e deatamach gum fuirich thu furachail agus furachail tro chuairtean gus rudan a dh’ fhaodadh a bhith a’ tarraing aire a chomharrachadh agus plana a dhealbhadh airson an làimhseachadh. Faodaidh làimhseachadh le daingneachadh adhartach a bhith air leth èifeachdach ann a bhith a 'glacadh aire a' chù agus a 'cumail smachd.

Faodar leòntan coiseachd chon a lughdachadh gu mòr le bhith a’ cur an gnìomh na molaidhean sàbhailteachd sin agus a’ cur cuideam air trèanadh agus ullachadh ceart. Le bhith a’ toirt prìomhachas do shàbhailteachd, faodaidh sealbhadairean coin cumail orra a’ faighinn tlachd às na buannachdan bhon ghnìomhachd seo agus aig an aon àm a’ lughdachadh cunnart tubaistean.

stòran:

- Iris: Leigheas & Saidheans ann an Spòrs & Eacarsaich (Chan eil URL sònraichte air a thoirt seachad)

- Katelin Thomas, sealbhadair K-9 Turbo Training ann am Ferndale (Cha deach URL sònraichte a thoirt seachad)