A’ mairsinn crìonadh na grèine: Mar a thachair do phlanaid V

Tha mar a thachair do Phlanaid V, buidheann nèamhaidh beachd-bharail a tha suidhichte taobh a-staigh siostam na grèine againn, aig àm crìonadh na grèine againn air a bhith na chuspair inntinneach o chionn fhada am measg luchd-saidheans agus am mòr-shluagh. Mar phrìomh rionnag sreath G-seòrsa, tha a’ ghrian aig cridhe gnìomhachd ar siostam grèine, a’ toirt seachad an teas agus an solas a tha riatanach airson beatha air an Talamh agus a’ toirt buaidh air suidheachaidhean air planaidean eile. Ach, mar a h-uile rionnag, tha beatha cuibhrichte aig a’ ghrian.

Ann an timcheall air còig billean bliadhna, tha luchd-saidheans a’ dèanamh a-mach gun cuir a’ ghrian a-mach a chonnadh hydrogen agus a leudaicheas gu bhith na fhuamhaire dearg, a’ tuiteam gu bhith na troich gheal aig a’ cheann thall. Bidh buaidh mhòr aig a’ phròiseas seo air siostam na grèine, a dh’ fhaodadh sgrios a dhèanamh air planaidean.

Tha Planet V, airson adhbharan an deasbaid seo, taobh a-staigh an raon còmhnaidh, ris an canar cuideachd sòn Goldilocks, den t-siostam grèine againn. Tha an sòn seo a’ toirt iomradh air an sgìre timcheall air rionnag far a bheil suidheachaidhean air leth freagarrach airson uisge leaghaidh a bhith ann air uachdar planaid, suidheachadh a thathas a’ creidsinn a tha riatanach airson beatha mar a tha fios againn air.

Tha mar a mhaireas Planet V an aghaidh crìonadh na grèine an urra ri grunn nithean, leis an rud as cudromaiche an astar bhon ghrèin. Mar a bhios a’ ghrian a’ leudachadh gu bhith na fuamhaire dearg, thathas an dùil gun gabh i na planaidean a-staigh, is dòcha an Talamh nam measg. Ma tha Planet V suidhichte taobh a-muigh an leudachaidh radial seo, faodaidh e teicheadh ​​​​bho sgrios.

Ach, le bhith a’ seachnadh a’ chiad leudachadh chan eil sin cinnteach gum mair Planet V san fhad-ùine. Bheir cruth-atharrachadh na grèine gu bhith na troich gheal lùghdachadh mòr air an soilleireachd aice, agus mar thoradh air sin bidh tuiteam mòr ann an teòthachd air na planaidean a tha air fhàgail. Mura h-eil stòr teas a-staigh aig Planet V no àile thiugh a tha a’ glacadh teas, dh’ fhaodadh e a bhith na fhàsach reòta nach urrainn dha beatha a chumail suas.

A bharrachd air an sin, ri linn bàs na grèine, faodaidh gaothan mòra grèine àile planaid a thoirt air falbh. Às aonais còmhdach dìon àile, bhiodh Planet V fosgailte do rèididheachd cosmaigeach cronail agus bhiodh cunnart nas àirde ann bho bhomadh asteroid is comet, a’ dèanamh mairsinn eadhon nas dùbhlanaiche.

Ann an co-dhùnadh, ged a tha e gu teòiridheach comasach dha Planet V gluasad na grèine gu fuamhaire dearg agus tuiteam às deidh sin gu troich gheal, tha coltas ann nach bi na suidheachaidhean air a’ phlanaid às deidh na tachartasan sin aoigheil. Bhiodh mairsinneachd chruthan beatha sam bith air Planet V an urra ris a’ chomas aca gabhail ris na suidheachaidhean cruaidh sin.

Tha am mion-sgrùdadh seo stèidhichte air ar tuigse làithreach air mean-fhàs stellar agus saidheans planaid. Is dòcha gun toir lorgaidhean san àm ri teachd agus adhartasan teicneòlach sealladh ùr air mar a mhaireas planaidean nas fhaide na beatha nan rionnagan aca.

stòran:

1. " Cuairt-beatha na grèine." Rianachd Nàiseanta Aeronautics agus Space.

2. " Sòn Aitheanta." An Comann Planetary.

3. " Teachd na Grèin." Buidheann Fànais na h-Eòrpa.

4. " Evolution Stellar." Oilthigh Tennessee, Roinn Fiosaigs agus Reul-eòlas.

5. " Mar a thachair do shiostam na grèine." Ionad Harvard-Smithsonian airson Astrophysics.