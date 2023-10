A bheil bailteachadh a’ stiùireadh mean-fhàs planntrais? A’ sgrùdadh Buaidh Eileanan Teas Bailteil air Atharrachadh Dhathan Leaf

Tha bailteachadh air raointean mòra de thalamh air an Talamh atharrachadh, a’ cruthachadh àrainnean dèanta le daoine ris an canar àrainneachdan bailteil. Bidh na h-àrainneachdan sin a’ cur cuideaman roghnach air an luchd-còmhnaidh aca, a’ toirt a-steach a bhith fosgailte do uachdar cumail teas a bhios a’ cruthachadh eileanan teas bailteil. Fhad ‘s a tha rannsachadh roimhe air sgrùdadh a dhèanamh air buaidh cuideam teas bailteil air mean-fhàs bheathaichean, tha a’ bhuaidh aige air planntaichean fhathast gun sgrùdadh.

Gus am beàrn rannsachaidh seo a dhùnadh, rinn sgioba de luchd-rannsachaidh air an stiùireadh leis an Àrd-ollamh Co-cheangailte Yuya Fukano bho Oilthigh Chiba ann an Iapan sgrùdadh air mar a tha eileanan teas bailteil a’ toirt buaidh air dathan duilleach Oxalis corniculata, plannt ris an canar gu tric an t-sreap-coille. Tha an lus seo a’ taisbeanadh atharrachaidhean ann an dath dhuilleagan, bho uaine gu dearg, agus lorgar e ann an àiteachan bailteil agus neo-bhailteil air feadh an t-saoghail. Tha sgrùdaidhean roimhe a’ moladh gu bheil na caochlaidhean dath sin nan atharrachaidhean mean-fhàsach gus an lus a dhìon bho uallach àrainneachdail, le pigmentan dearga anns na duilleagan air am meas a bhith a’ lughdachadh teas agus milleadh air adhbhrachadh le solas.

Tro sgrùdaidhean làraich a chaidh a dhèanamh ann an sgìrean bailteil agus neo-bhailteil aig ìrean ionadail, cruth-tìre agus cruinneil, lorg an luchd-rannsachaidh gu robh caochlaidhean duilleag-dearg de dhubh-choille snàigeach air an lorg gu cumanta faisg air uachdar neo-thruaillidh ann an sgìrean bailteil, fhad ‘s a bha caochlaidhean duilleach uaine a’ faighinn làmh an uachdair ann an raointean uaine. Bha am pàtran cruinn-eòlach seo cunbhalach air feadh na cruinne, a’ dearbhadh ceangal eadar bailteachadh agus caochlaidhean dath dhuilleagan anns a’ choille snàigeach.

Chaidh tuilleadh dheuchainnean a dhèanamh gus buannachdan atharrachail nan caochlaidhean dath duilleach sin a thomhas. Sheall na co-dhùnaidhean gun robh caochlaidhean duilleag-dearg a’ nochdadh ìrean fàis nas fheàrr agus èifeachdas foto-co-chur nas àirde fo theodhachd àrd, fhad ‘s a bha caochlaidhean duilleag uaine a’ soirbheachadh ann an teòthachd nas ìsle. Bha caochlaidhean duilleach dearg a’ nochdadh fulangas cuideam nas àirde agus bha iad na bu fharpaiseach ann an sgìrean bailteil le dùmhlachd planntrais ìosal, fhad ‘s a bha caochlaidhean duilleach uaine a’ soirbheachadh ann an raointean uaine torach.

Sheall mion-sgrùdaidhean ginteil gum faodadh an caochladh dhuilleag-dearg de O. corniculata a bhith air a thighinn air adhart iomadh uair bhon lus duilleach uaine sinnsear. Tha an rannsachadh seo a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air mean-fhàs leantainneach ann an sgìrean bailteil agus a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e tuigse fhaighinn air atharrachadh planntrais gu eileanan teas bailteil airson cinneasachadh bàrr seasmhach agus daineamaigs eag-shiostam.

Tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus feartan planntrais eile a sgrùdadh taobh a-muigh dath na duilleige airson tuigse fharsaing air atharrachadh planntrais gu eileanan teas bailteil.

