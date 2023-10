Sgrùdadh a’ lorg gu bheil daoine a’ toirt nas lugha aire do dh’ obair nuair a tha iad a’ smaoineachadh gu bheil innealan-fuadain air sgrùdadh a dhèanamh air

Tha sgrùdadh ùr bho Oilthigh Teicnigeach Berlin air nochdadh gu bheil daoine buailteach a bhith a’ toirt nas lugha aire don obair aca nuair a tha iad den bheachd gu bheil innealan-fuadain air sgrùdadh a dhèanamh air mu thràth. Rinn an luchd-rannsachaidh atharrais air suidheachadh far an robh e mar dhleastanas air com-pàirtichean bùird cuairteachaidh a sgrùdadh airson uireasbhaidhean. Chaidh innse dha leth de na com-pàirtichean gu robh inneal-fuadain leis an t-ainm Panda air sgrùdadh a dhèanamh air na bùird cuairteachaidh an toiseach, agus gum faiceadh agus gun cluinneadh iad an inneal-fuadain fhad ‘s a bha iad ag obair.

Lorg an sgrùdadh gu robh daoine a bha ag obair còmhla ri innealan-fuadain nas dualtaiche iongantas ris an canar “loafing sòisealta” a nochdadh. Bidh loafing sòisealta a’ tachairt nuair a bhios daoine a’ dèanamh nas lugha de oidhirp ann an sgioba an taca ri nuair a bhios iad ag obair leotha fhèin. Tha an luchd-rannsachaidh a’ moladh gum faodadh an lùghdachadh seo ann an cinneasachd a bhith mar thoradh air atharrachadh ann am brosnachadh ann an suidheachaidhean gnìomh co-roinnte.

Ged nach robh eadar-dhealachadh mòr sam bith anns an ùine agus an oidhirp a chuir an dà bhuidheann de chom-pàirtichean seachad, fhuair an fheadhainn a bha den bheachd gu robh iad ag obair leis an inneal-fuadain nas lugha de lochdan nas fhaide air adhart san obair. Faodar seo a mhìneachadh leis gu bheil obair ann an sgioba a’ lùghdachadh mothachadh air cunntachalachd fa leth airson toradh gnìomh.

B’ e aon chuingealachadh den sgrùdadh nach robh na com-pàirtichean ag eadar-obrachadh gu dìreach leis an inneal-fuadain agus gun robh iad mothachail gun robhas gam faicinn mar phàirt den sgrùdadh. Ach a dh’ aindeoin sin, tha na co-dhùnaidhean a’ togail cheistean cudromach mun bhuaidh a tha aig com-pàirteachasan daonna-robot ann an suidheachaidhean fìor.

Thathas air sgrùdadh a dhèanamh air iongantas loafing sòisealta bho 1913 nuair a chunnaic Max Ringelmann an toiseach e ann an deuchainn tarraing ròpa. Tha e a’ soilleireachadh an oidhirp lùghdaichte a bhios daoine fa-leth a’ cur an sàs ann an obair nuair a tha iad ag obair ann an sgioba.

Tharraing an luchd-rannsachaidh aire cuideachd gu na dùbhlain a tha an lùib a bhith a’ cumail sùil air ìrean aire agus conaltraidh ann an co-obrachadh daonna-robot. Ged a tha e furasta sùil a chumail air sealladh neach, tha e nas iom-fhillte a bhith a’ dearbhadh a bheil am fiosrachadh air a ghiullachd gu h-iomchaidh gu inntinn na obair nas iom-fhillte.

Tha buaidh aig an sgrùdadh seo taobh a-muigh suidheachadh an rannsachaidh. Ann an gnìomhachasan leithid itealain, far a bheil eadar-obrachadh daonna-fèin-ghluasadach deatamach, faodaidh briseadh ann an co-òrdanachadh leantainn gu mearachdan. Mar sin, tha trèanadh èifeachdach, modhan-obrach agus fios air ais deatamach gus dèanamh cinnteach gun tèid fèin-ghluasad a chleachdadh gu sàbhailte agus gu h-èifeachdach san àite-obrach.

