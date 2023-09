A’ sgrùdadh Cleachdaidhean Beusach Bith-choimpiutaireachd

Tha bith-choimpiutaireachd, a bha uair na bhun-bheachd cuibhrichte gu ficsean saidheans, a-nis na fhìrinn. Mar a tha an teicneòlas seo a’ leantainn air adhart a’ dol air adhart, tha e cudromach beachdachadh air na builean beusanta agus sgrùdadh ciallach a dhèanamh agus a chur an sàs. Tha buidheann de eòlaichean eadar-nàiseanta, a’ gabhail a-steach luchd-innleachd DishBrain, air com-pàirteachadh le bith-eòlaichean agus luchd-rannsachaidh meidigeach gus dèiligeadh ris a’ chùis seo.

Tha an t-ùghdar stiùiridh an Dotair Brett Kagan, Prìomh Oifigear Saidheansail aig Cortical Lab, a’ cur cuideam air an fheum air dòigh-obrach dealbh nas motha nuair a thathar ag aonachadh siostaman neural bith-eòlasach le fo-stratan sileaconach. Ged a tha an comas airson giùlan coltach ri fiosrachadh gealltanach, feumar adhartas seasmhach a dhèanamh cinnteach.

Tha an t-Àrd-ollamh Julian Savulescu, Cathraiche Uehiro ann am Beusachd Practaigeach aig Oilthigh Oxford, a’ soilleireachadh cho luath sa tha e freagairtean practaigeach a dhearbhadh a thaobh na thathar a’ meas mothachail no daonna ann an co-theacsa teicneòlas an latha an-diugh. Tha am pàipear ag aideachadh gu bheil diofar dhòighean ann air mothachadh no fiosrachadh a mhìneachadh, gach fear le buadhan eadar-dhealaichte air siostaman tuigseach stèidhichte air bith-eòlas.

Thathas cuideachd a’ ceasnachadh inbhe moralta bith-choimpiutairean. Tha am pàipear a’ toirt iomradh air an fheallsanaiche Jeremy Bentham, a bha ag argamaid nach e an comas reusanachadh no conaltradh am prìomh adhbhar, ach an comas fulang. Chan eil dìreach a bhith a’ taisbeanadh fiosrachadh coltach ri duine gu riatanach a’ toirt inbhe moralta do choimpiutairean stèidhichte air bith-eòlas.

Ged nach eil am pàipear ag amas air a h-uile ceist beusanta mu bhith-choimpiutairean a fhreagairt, tha e a’ toirt seachad frèam tòiseachaidh gus dèanamh cinnteach à rannsachadh agus cleachdadh cunntachail. Thathas cuideachd a’ toirt iomradh air na dùbhlain agus na cothroman beusanta a tha DishBrain a’ nochdadh, gu sònraichte a thaobh a bhith a’ leasachadh ar tuigse mu ghalaran leithid tinneas tuiteamach agus trom-inntinn.

Tha a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aig bith-choimpiutaireachd cudromach, leis gu bheil e a’ tabhann roghainn eile nas lùth-èifeachdaiche an àite coimpiutaireachd traidiseanta stèidhichte air silicon. Fhad ‘s a bhios supercomputers ag ithe milleanan de bhata de lùth, bidh an eanchainn daonna a’ cleachdadh cho beag ri 20 watt. Le bhith a’ sgrùdadh bith-choimpiutaireachd, is urrainn dhuinn dèiligeadh ris na draghan àrainneachdail co-cheangailte ri sgaoilidhean gualain a’ ghnìomhachas IT.

Gu crìch, tha am pàipear seo a’ toirt bunait airson beachdachadh beusach ann an raon bith-choimpiutaireachd. Tha e a’ cur cuideam air an fheum air rannsachadh agus cleachdadh cunntachail, agus aig an aon àm a’ soilleireachadh na buannachdan agus na dùbhlain a dh’ fhaodadh a bhith aig an teicneòlas seo.

Stòr: Cortical Labs, Adhartasan Bith-theicneòlas (pàipear ri fhaighinn ma thèid iarraidh)