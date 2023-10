Teòiridh na Cruinne samhlachail: A’ sgrùdadh nàdar na fìrinn

Tha teòiridh samhlachail na cruinne a’ nochdadh nach eil anns an fhìrinn againn ach atharrais coimpiutair air a phrògramadh gu faiceallach. A rèir a’ bheachd seo, tha na laghan fiosaigeach agus na h-eòlasan againn air an gineadh le pròiseasan coimpiutaireachd siostam adhartach. Ged a tha e tuairmeasach, tha an teòiridh seo air aire luchd-saidheans agus feallsanaich a tharraing air sgàth a bhuaidh inntinneach.

Tha bun-bheachd na fìrinn mar mhealladh a’ dol air ais chun t-seann Ghrèig, le feallsanaich mar Plato a’ beachdachadh air cuspair mar dìreach foillseachadh no mealladh. Anns an latha an-diugh, tha am beachd seo air a thighinn gu bhith na bheachd air fìrinn samhlachail, air a bhrosnachadh le adhartasan ann an coimpiutaireachd agus teicneòlasan didseatach. Is e an creideas bunaiteach gu bheil fìor nàdar na fìrinn taobh a-muigh na rìoghachd corporra.

Ged a tha cuid de luchd-saidheans den bheachd gu bheil am beachd air cruinne-cruinne samhlachail inntinneach, tha cuid eile fhathast teagmhach. Tha e na dhùbhlan a bhith a’ lorg neo-riaghailteachdan a dh’ fhaodadh nàdar samhlachail ar fìrinn a nochdadh, leis gu bheil ar tuigse mu laghan fiosaigs fhathast ag atharrachadh.

Chaidh deuchainn a dh’ fhaodadh a bhith ann airson deuchainn a dhèanamh air teòiridh cruinne-cruinne samhlachail a mholadh ann an sgrùdadh ann an 2022 a’ cleachdadh teòiridh fiosrachaidh, a bhios a’ tomhas stòradh agus conaltradh fiosrachaidh. Anns an rannsachadh seo, chaidh lagh fiosaig ùr ris an canar an dàrna lagh infodynamics a thoirt a-steach. Tha an lagh seo ag ràdh gum feum entropy fiosrachaidh, an ìre chuibheasach de dh'fhiosrachadh a thèid a thoirt seachad le tachartas, fuireach seasmhach no lùghdachadh thar ùine. Tha seo eadar-dhealaichte bhon dàrna lagh aig thermodynamics, leis gu bheil entropaidh ag èirigh mar as trice.

Tha an dàrna lagh infodynamics a’ toirt seachad feum cosmological agus tha buadhan farsaing aige. Is urrainn dha giùlan fiosrachadh ginteil a mhìneachadh, mar a tha mùthaidhean ginteil a’ tachairt, uinneanan ann am fiosaig atamach, agus mean-fhàs ùine air dàta didseatach. A bharrachd air an sin, tha e a’ toirt sealladh dhuinn air ceannas co-chothromachd anns a’ chruinne-cè.

Tha buaidh mhòr aig an lorg seo air diofar raointean, a’ gabhail a-steach rannsachadh ginteil, bith-eòlas mean-fhàs, fiosaigs, matamataig, agus cosmology. Tha e a’ toirt fa-near gum faod an cruinne-cè againn gu lèir a bhith na thogail samhlachail no na choimpiutair iom-fhillte.

