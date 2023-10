An Dàrna Lagh air Infodynamics agus Teòiridh Cruinne Samhail

Tha teòiridh samhlachail na cruinne a’ nochdadh gur e atharrais coimpiutair a th’ anns an fhìrinn againn, le galaxies, planaidean, agus foirmean beatha uile air am prògramadh gu faiceallach. Tha am beachd seo, a tha air aire a tharraing bho luchd-saidheans agus feallsanaich, a’ moladh gur e dìreach algorithms a th’ anns na laghan fiosaigeach a tha a’ riaghladh ar cruinne-cè. Tha na h-eòlasan againn air an gineadh le pròiseasan coimpiutaireachd siostam adhartach. Ged a tha e tuairmeasach, tha an teòiridh seo air a comharra a dhèanamh ann an cultar mòr-chòrdte, a’ nochdadh ann am filmichean mar The Matrix.

Faodar bun-bheachd na fìrinn mar mhealladh a leantainn air ais chun t-seann Ghrèig, far an robh feallsanaich mar Plato den bheachd gu robh an saoghal stuthan mar fhoillseachadh no mealladh, leis an fhìor fhìrinn a’ fuireach ann an rìoghachd an inntinn agus an spioraid. Anns an latha an-diugh, tha am beachd seo air a thighinn gu bhith na bheachd gu bheil an dà chuid an saoghal stuthan agus mothachadh mar phàirt de fhìrinn samhlachail. Tha adhartasan o chionn ghoirid ann an coimpiutaireachd agus teicneòlasan didseatach air barrachd spionnadh a thoirt don leudachadh seo air ideòlas, far a bheil fìor nàdar na fìrinn a’ dol thairis air a’ chorporra.

Taobh a-staigh na coimhearsnachd shaidheansail, tha teòiridh samhlachail na cruinne air ùidh agus amharas a bhrosnachadh. Tha cuid de luchd-saidheans a’ moladh, mas e atharrais a th’ anns an fhìrinn againn, gur dòcha gu bheil glitches no pàtrain ann a bhios a’ brathadh a nàdar samhlachail. Ach, tha e fhathast na dhùbhlan a bhith a’ lorg fianais air na neo-riaghailteachdan sin, leis gu bheil ar tuigse mu laghan fiosaig a’ sìor fhàs. An-dràsta, chan eil frèam deimhinnte ann airson eadar-dhealachadh a dhèanamh eadar fìrinn samhlachail agus neo-shamhlaichte.

Ann an sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann an AIP Advances, mhol neach-saidheans lagh fiosaig ùr ris an canar an dàrna lagh infodynamics, a bheir taic do theòiridh cruinne-cruinne samhlachail. Tha an lagh seo, stèidhichte air teòiridh fiosrachaidh, ag ràdh gum feum “entropy fiosrachaidh” tachartas fuireach seasmhach no lùghdachadh thar ùine, suas gu luach as ìsle aig co-chothromachd. Tha an lagh seo an aghaidh an dàrna lagh thermodynamics, leis gu bheil e a’ moladh gu bheil entropy fiosrachaidh a’ dol sìos thar ùine fhad ‘s a bhios entropy ag àrdachadh.

Tha e coltach gu bheil an dàrna lagh infodynamics, a rèir an sgrùdaidh, riatanach cosmological le buaidhean saidheansail farsaing. Faodaidh e giùlan fiosrachadh ginteil agus mùthaidhean ginteil a mhìneachadh, a bharrachd air uinneanan ann am fiosaig atamach agus mean-fhàs ùine dàta didseatach. Gu sònraichte, tha an lagh seo a’ tabhann mìneachadh airson ceannas co-chothromachd anns a’ chruinne-cè, leis gu bheil stàitean co-chothromachd àrd a’ freagairt ris an entropy fiosrachaidh as ìsle.

Tha buaidh mhòr aig lorg an dàrna lagh de infodynamics air raointean leithid sgrùdadh ginteil, bith-eòlas mean-fhàs, leigheasan ginteil, fiosaigs, matamataig, agus cosmology. Tha e a’ moladh gum faodadh an cruinne-cè againn, le na structaran agus na pròiseasan iom-fhillte aige, a bhith na thogail samhlachail no na shiostam coimpiutair mòr. Le bhith a’ dèanamh an fheum as fheàrr de dhlùthadh dàta agus susbaint fiosrachaidh, ghlèidh an atharrais seo cumhachd coimpiutaireachd agus lughdaicheadh ​​​​e riatanasan dàta.

Fhad ‘s a tha teòiridh na cruinne samhlachail fhathast tuairmeasach, tha an dàrna lagh infodynamics a’ toirt seachad frèam saidheansail a dh’ fhaodadh a bhith ann gus sgrùdadh a dhèanamh air a dhligheachd. Tha feum air tuilleadh rannsachaidh agus deuchainneachd gus an lagh seo a dhearbhadh agus a dhearbhadh, a dh’ fhaodadh solas a thoirt air fìor nàdar ar fìrinn.

