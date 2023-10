A bheil planaidean le meud na Talmhainn nas cumanta timcheall air troich dhearg? Is dòcha nach eil

Bidh an rannsachadh airson exoplanets a dh’ fhaodadh a bhith a’ fuireach gu tric ag amas air saoghal meud na Talmhainn, leis gur e an Talamh an aon phlanaid àitich a tha aithnichte. Bha togail-inntinn o chionn ghoirid a’ cuairteachadh mar a chaidh seachd planaidean meud na Talmhainn a lorg a’ cuairteachadh rionnag dearg anns an t-siostam TRAPPIST-1, a’ leantainn gu prothaideachadh gum faodadh planaidean mar sin a bhith nas cumanta timcheall air troich dhearg an taca ri rionnagan coltach ris a’ ghrian. Ach, tha rannsachadh ùr a 'moladh a chaochladh.

Thòisich an t-sealg airson exoplanets le teileasgop fànais Kepler NASA, a chomharraich faisg air 5,000 exoplanets, le mìltean eile a’ feitheamh ri dearbhadh. Sheall co-dhùnaidhean tùsail bho Kepler gu robh exoplanets meud na Talmhainn ann an sònaichean còmhnaidh nas cumanta timcheall air M-troich (troich dhearg). Ach, mar a chaidh ùine seachad, dh'èirich teagamhan mu neo-mhearachdachd dàta Kepler.

Tha an sgrùdadh o chionn ghoirid, leis an tiotal “Gun fhianais airson barrachd phlanaidean meud na Talmhainn ann an Sòn Àrainneachdail M versus FGK Stars,” a chaidh a sgrìobhadh le Galen Bergsten bho Oilthigh Arizona, a’ toirt dùbhlan do na barailean a bh’ ann roimhe. Tha e a’ nochdadh gu bheil lorgaidhean earbsach de phlanaidean meud na Talmhainn anns an raon còmhnaidh fhathast do-ruigsinneach, eadhon dha M troich.

Chaidh Kepler a dhealbhadh gus planaidean meud na Talmhainn fhaicinn timcheall air rionnagan coltach ris a’ ghrian, ach chuir fàilligeadh meacanaigeach stad air an sgrùdadh fad-ùine aige, a chuir casg air sgrùdadh mionaideach. Mar thoradh air an sin, bha aig luchd-rannsachaidh ri bhith an urra ri dàta cuibhrichte Kepler gus tuairmse a dhèanamh air na thachair de phlanaidean meud na Talmhainn timcheall air troich dhearg. Mhol sgrùdaidhean roimhe seo àireamhan mòra de na planaidean sin, ach tha an rannsachadh ùr a 'moladh nach robh toraidhean Kepler neo-mhearachdach, a' fàgail na h-ìrean tachartais measta neo-earbsach.

Le bhith a’ cleachdadh bàta-fànais Gaia, a tha gu dìreach a’ tomhas feartan nan rionnagan, tha an sgrùdadh a’ nochdadh gu robh mòran de rionnagan Kepler nas motha agus nas teotha na bha dùil roimhe. Tha dàta leasaichte Gaia a’ nochdadh mearachdach toraidhean Kepler agus a’ lagachadh a’ bharail gu bheil planaidean meud na Talmhainn nas cumanta timcheall air troich dhearg.

Fhad ‘s a tha an rannsachadh a’ toirt dùbhlan do mheasaidhean roimhe, tha e cudromach toirt fa-near gu bheil e dùbhlanach planaidean coltach ris an Talamh a lorg mar thoradh air na duilgheadasan ann a bhith a’ lorg slighean timcheall troich dhearg. A bharrachd air an sin, tha cleachdadh phlanaidean troich dhearg fhathast na chuspair mì-chinnteach, leis a’ chomas a bhith ann airson ìrean rèididheachd àrd agus àileachdan neo-sheasmhach.

Tha tòrr a bharrachd ri ionnsachadh mu dheidhinn exoplanets meud na Talmhainn, diofar sheòrsaichean de rionnagan, agus na sònaichean còmhnaidh aca. Mar a bhios dàta nas cinntiche ri fhaighinn agus luchd-saidheans a’ dèanamh tuilleadh rannsachaidh, leanaidh ar tuigse a’ doimhneachadh. Tha an oidhirp gus faighinn a-mach dè cho tric ‘s a tha planaidean meud na Talmhainn ann an sònaichean còmhnaidh a’ dol air adhart, an dà chuid timcheall air troich dhearg agus reultan coltach ri grian.

