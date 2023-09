Faodaidh Cruth-tìre Talamh an Èisg fiosrachadh a thoirt do bheatha air Mars

Tha an neach-rannsachaidh Penny Morrill a’ sgrùdadh cruth-tìre sònraichte Tablelands Talamh an Èisg ann am Pàirc Nàiseanta Gros Morne, a tha i den bheachd a dh’ fhaodadh seallaidhean cudromach a bhith aca air comasachd beatha air Mars. Tha na Tablelands, air an dèanamh suas de chreagan peridotite orains, coltach ri cruth-tìre Martian agus tha cruinneachadh àrd de mheatailtean puinnseanta aca a chuireas casg air beatha planntrais bho bhith soirbheachail. Tha rannsachadh Morrill, air a mhaoineachadh le Buidheann Fànais Chanada, a’ cuimseachadh air làthaireachd bacteria anns an t-sruth ionadail a mhaireas beò anns na sruthan pH àrd a thig bho phròiseas nàdarra ris an canar serpentinization. Tha i den bheachd gu bheil serpentinization cuideachd a’ tachairt air Mars agus tha i ag amas air tuigsinn dè as urrainn dha na Tablelands innse mu na dh’ fhaodadh a bhith ann airson beatha san àm a dh’ fhalbh no san latha an-diugh air a’ Phlanaid Dhearg.

Tha serpentinization na fhreagairt eadar uisge talmhainn agus creagan peridotite, a’ cruthachadh fìor shuidheachaidhean airson beatha. Bidh na h-ìrean pH àrd ag èirigh gu ìrean a tha coltach ri bleach, ga dhèanamh na àrainneachd dhùbhlanach dha fàs-bheairtean. Ach, tha Morrill agus an sgioba aice air bacteria a lorg anns na Tablelands a dh’ fhaodas a bhith beò anns na suidheachaidhean sin le bhith a’ cleachdadh carbon aon-ogsaid mar stòr lùtha, seach carbon dà-ogsaid mar a bhios a’ mhòr-chuid de fhàs-bheairtean a’ dèanamh. Tha an lorg seo a’ moladh gum faodadh eag-shiostam gun samhail a bhith freumhaichte ann an serpentinization.

Tha rannsachadh Morrill air leantainn gu comharrachadh fuarain sileadh carbonate geal anns na Tablelands, a tha a’ comharrachadh àiteachan far a bheil serpentinization a’ tachairt. Le bhith a 'sgrùdadh nan fuarain sin, tha i an dòchas fianais a lorg mu bheatha no biomolecules a chaidh a thoirt chun uachdar gun fheum air drileadh farsaing. Tha i den bheachd gum faodadh eag-shiostaman coltach ris a bhith ann air Mars, a’ toirt air na làraich sin targaidean a dh’ fhaodadh a bhith ann airson sgrùdadh san àm ri teachd.

Tha neach-rannsachaidh eile, Haley Sapers, a’ sgrùdadh a’ cheangail a dh’ fhaodadh a bhith eadar serpentinization agus làthaireachd meatan air Mars. Bidh Sapers a’ cuimseachadh air sìolaidhean meatan ann an fuarain fhuar gu math saillte air Eilean Axel Heiberg ann an Nunavut, Canada, a tha mar analogue airson an sgaoileadh meatan a dh’ fhaodadh a bhith a ’tachairt air Mars.

Fhad ‘s a tha an rannsachadh a’ dol air adhart agus na freagairtean fhathast ri lorg, tha na rannsachaidhean ann an Talamh an Èisg agus Nunavut a’ leantainn air adhart a’ togail ùidh a’ phobaill agus a’ toirt cothrom air dìomhaireachdan fhuasgladh mu chomas beatha taobh a-muigh na Talmhainn.

