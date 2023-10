Atharrachadh ginteil ris nach robh dùil air a lorg ann an gnèithean Pròstanach

Tha luchd-rannsachaidh air lorg ginteil iongantach a dhèanamh ann an gnè protist ùr, a’ toirt dùbhlan do thuigse stèidhichte air eadar-theangachadh DNA-gu-phròtain. Tha an genoma aig protist, Oligohymenophorea sp. PL0344, eadar-dhealachadh sònraichte anns a’ chòd DNA a’ comharrachadh deireadh gine, a’ soilleireachadh an fheum air tuilleadh rannsachaidh anns a’ bhuidheann eadar-mheasgte seo de fhàs-bheairtean.

Stiùir an Dotair Jamie McGowan, neach-saidheans iar-dhotaireil aig Institiud Earlham, mion-sgrùdadh air sreath genoma a’ phrotist. Bha an rannsachadh ag amas air loidhne-phìoban sreath DNA a dhearbhadh airson obrachadh le glè bheag de DNA, leithid an fheadhainn a lorgar ann an aon chealla. Lorg an sgioba de luchd-saidheans aig Institiud Earlham agus Oilthigh Oxford an eadar-dhealachadh ginteil annasach fhad ‘s a bha iad a’ sgrùdadh an neach-strì a bha iomallach bho lòn fìor-uisge aig Pàircean Oilthigh Oxford.

Tha protists nam buidheann eadar-mheasgte de fhàs-bheairtean eukaryotic nach eil air an seòrsachadh mar bheathaichean, lusan no fungasan. Tha iad a’ dol bho fhàs-bheairtean miocroscopach aon-chealla mar amoebas agus algaich gu luchd-dùbhlain ioma-cheallach nas motha leithid ceilp agus molltairean slime. Ciliates, mar an protist Oligohymenophorea sp. PL0344, nan luchd-iomairt snàmh a lorgar gu cumanta ann an uisge.

Is e an rud a tha a’ dèanamh an lorg seo iongantach gu bheil atharrachaidhean anns a’ chòd ginteil, gu sònraichte na còdan stad a tha a’ comharrachadh deireadh gine, gu math tearc. Anns a’ mhòr-chuid de chùisean, tha an aon eadar-theangachadh aig na codons TAA agus TAG, a tha nan còdan stad. Ach, ann an Oligohymenophorea sp. PL0344, tha eadar-theangachaidhean gun samhail aig na codons sin, a’ toirt dùbhlan don tuigse stèidhichte air eadar-theangachadh DNA-gu-protein.

A’ tuigsinn nan caochlaidhean ginteil ann am protists, leithid an tè a lorgar ann an Oligohymenophorea sp. PL0344, deatamach airson dìomhaireachdan nàdair fhuasgladh. Tha an lorg ris nach robh dùil a’ tilgeadh solas air iomadachd agus iom-fhillteachd luchd-iomairt, a’ cur cuideam air cho beag ‘s a tha fios againn mun ghinteachd aca.

