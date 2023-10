Criostal ùr le togalaichean pseudogravitic a’ fosgladh dhorsan airson teicneòlas conaltraidh 6G

Tha sgrùdadh ùr-nodha a chaidh fhoillseachadh anns an iris Physical Review A air criostal ùr a thoirt a-steach a tha comasach air solas a lùbadh coltach ri mar a bhiodh toll dubh, agus mar thoradh air an sin bidh an solas a’ falbh bhon t-slighe dhìreach àbhaisteach aige. Tha luchd-saidheans air cùl an rannsachaidh den bheachd gum faodadh an t-iongantas seo, ris an canar pseudogravity, pàirt chudromach a ghabhail ann an leasachadh teicneòlas conaltraidh 6G.

Le iarrtas a’ sìor fhàs airson conaltradh gun uèir nas luaithe agus nas èifeachdaiche, tha an rèis airson teicneòlasan adhartach air a dhol am meud. Le bhith a’ dèanamh feum de fheartan pseudogravitic a’ chriostail seo dh’ fhaodadh sin comas a thoirt do sgaoileadh fiosrachaidh gun uèir aig astaran fìor àrd, a’ dol gu mòr thairis air comasan teicneòlas gnàthach 5G.

Tha pseudogravity na bhun-bheachd air a bhrosnachadh leis a’ bhuaidh lionsan grabhataidh a chithear ann an reul-eòlas, far a bheil cumhachdan grabhataidh a’ toirt buaidh air tonnan aotrom agus electromagnetic. Le bhith ag atharrais air a’ bhuaidh seo ann an suidheachaidhean obair-lann a’ cleachdadh stuthan criostalach a chaidh an dealbhadh gu sònraichte, tha luchd-rannsachaidh air faighinn seachad air na dùbhlain a tha an cois an riatanas airson tomadan mòra.

Bha am prìomh neach-saidheans Kyoko Kitamura, àrd-ollamh aig Oilthigh Tohoku, agus an sgioba aice a’ làimhseachadh criostalan photonic le bhith a’ gluasad mean air mhean air an uachdaran criostalach aca. An uairsin stiùir iad sailean solais tro na criostalan agus chunnaic iad an t-solais iongantach a bha a’ crìonadh. Tha an t-adhartas seo a’ fuasgladh na slighe airson làimhseachadh solais ùr-ghnàthach, a dh’ fhaodadh a bhith air leth cudromach airson na triceadan riatanach a choileanadh airson teicneòlasan conaltraidh an ath ghinealach, a dh’ fhaodadh a bhith ag obair anns an raon terahertz: os cionn 100 gigahertz.

A bharrachd air an sin, tha buaidh gealltanach aig a’ chriostail nobhail seo air raon fiosaig graviton. Tha co-ùghdar an sgrùdaidh Masayuki Fujita, àrd-ollamh co-cheangailte aig Oilthigh Osaka, a’ soilleireachadh cudromachd acadaimigeach an lorg seo. Tha na co-dhùnaidhean a’ moladh gu bheil comas aig criostalan photonic buaidh grabhataidh a chleachdadh, a’ fosgladh slighean ùra airson rannsachadh ann am fiosaig graviton.

Ged a tha cleachdadh practaigeach a’ chriostail seo gu mòr ag amas air teicneòlas conaltraidh àrdachadh, tha a chomas air atharrais a dhèanamh air giùlan tuill dhubh cuideachd a’ toirt chothroman airson sgrùdadh a dhèanamh air cuantamach grabhataidh. Bidh Quantum gravity a’ feuchainn ri meacanaig cuantamach agus teòiridh Einstein mu chàirdeas aonachadh, agus tha an criostal seo a’ toirt seachad àrd-ùrlar gun samhail airson sgrùdadh a dhèanamh air a’ cheangal toinnte eadar na teòiridhean bunaiteach sin.

FAQ:

C: Dè a th 'ann an pseudogravity?

F: Is e iongantas a th’ ann an pseudogravity a leigeas le solas gluasad bhon t-slighe àbhaisteach aige, mar a bhiodh e an làthair feachdan grabhataidh.

C: Ciamar a gheibh an criostail seo buannachd do theicneòlas conaltraidh?

A: Le bhith a’ cleachdadh feartan pseudogravitic a’ chriostail seo, dh’ fhaodadh gum bi e comasach astaran fìor àrd a choileanadh ann an sgaoileadh fiosrachaidh gun uèir, a’ dol thairis air comasan nan teicneòlasan gnàthach.

C: Dè a th' ann am fiosaig graviton?

F: 'S e raon sgrùdaidh a th' ann am fiosaig Graviton a tha ag amas air tuigse fhaighinn air a' mhòr-ghràin cuantamach a tha a' toirt buaidh air neart grabhataidh.

C: Ciamar a tha an criostal seo a’ cuideachadh le bhith a’ sgrùdadh cuantamach grabhataidh?

F: Tha comas a’ chriostail a bhith ag atharrais air giùlan tuill dhubh a’ toirt cothrom air leth sgrùdadh a dhèanamh air a’ cheangal eadar meacanaig cuantamach agus teòiridh Einstein mu choibhneasachd, a tha aig cridhe bun-bheachd cuantamach grabhataidh.