Seòrsa ùr de chriostail a’ cumail comas airson teicneòlas conaltraidh 6G agus sgrùdadh Quantum Gravity

Tha luchd-saidheans air criostal ùr-nodha a lorg o chionn ghoirid aig a bheil comas solas a làimhseachadh ann an dòigh a tha coltach ri feachdan grabhataidh a chuir tuill dhubh an gnìomh. Tha comas aig an iongantas iongantach seo, ris an canar “pseudogravity,” teicneòlas conaltraidh ath-nuadhachadh, gu sònraichte ann an saoghal lìonraidhean 6G, agus tha e a ’tabhann chothroman inntinneach airson a bhith a’ sgrùdadh grabhataidh cuantamach.

Rinn an sgioba rannsachaidh, air a stiùireadh leis an Àrd-ollamh Kyoko Kitamura bho Oilthigh Tohoku ann an Iapan, deuchainnean le criostalan photonic, a tha nan criostalan le structar cunbhalach coltach ri cliath a tha comasach air astar an t-solais a lughdachadh. Le bhith a’ gluasad nan criostalan sin a dh’aona ghnothach agus a’ stiùireadh sailean solais troimhe, chunnaic an sgioba sracadh an t-solais, coltach ri mar a tha grabhataidh a’ lùbadh slighean nithean.

Tha an comas ùr seo airson solas a làimhseachadh a’ fosgladh slighean ùra airson leasachadh teicneòlas conaltraidh an ath ghinealach. Leis gu bheil feum aig lìonraidhean 6G air sgaoileadh fiosrachaidh gun uèir aig astar àrd anns an raon terahertz, a’ gabhail a-steach triceadan os cionn 100 gigahertz, bidh làimhseachadh solais taobh a-staigh stuthan deatamach. An coimeas ri comasan gnàthach teicneòlas 5G, a tha nas àirde na 71 gigahertz, tha seo a’ riochdachadh leum mòr air adhart.

Tha buaidh lorg a’ chriostail seo a’ leudachadh nas fhaide na tele-chonaltradh. Chuir an t-Àrd-ollamh Co-cheangailte Masayuki Fujita bho Oilthigh Osaka cuideam air cudromachd acadaimigeach an rannsachaidh. Tha comas aig na criostalan photonic seo buaidh grabhataidh a chleachdadh, a’ toirt seachad cothroman ùra ann an raon fiosaig graviton.

Tha gravitons, mìrean cuantamach teòiridheach le uallach airson neart grabhataidh, air a bhith so-ruigsinneach airson amharc dìreach. Tha luchd-saidheans fhathast a 'feuchainn ri na feartan agus na feartan aca a thuigsinn gu h-iomlan. Ach, tha an rannsachadh seo a’ comharrachadh ceum mòr air adhart anns an oidhirp gus dìomhaireachdan cuantamach grabhataidh fhuasgladh, a dh’ fhaodadh a bhith a’ dùnadh a’ bheàirn eadar meacanaig cuantamach agus teòiridh Albert Einstein mu chàirdeas.

Leis na tagraidhean a dh’ fhaodadh a bhith aige ann an teicneòlas conaltraidh 6G agus na chuir e ri sgrùdadh cuantamach grabhataidh, tha gealladh mòr aig a ’chriostail ùr seo airson adhartasan san àm ri teachd ann an sgrùdadh saidheansail agus ùr-ghnàthachadh teicneòlach.

CÀBHA

Dè a th 'ann an pseudogravity?

Tha pseudogravity na iongantas anns am faodar solas a làimhseachadh taobh a-staigh stuthan sònraichte coltach ris na feachdan grabhataidh a tha air an cur an sàs le tuill dhubh, a’ lùbadh slighe an t-solais.

Ciamar a gheibh an criostal seo buannachd do theicneòlas conaltraidh 6G?

Tha an comas air solas a làimhseachadh taobh a-staigh stuthan a’ fosgladh chothroman airson sgaoileadh fiosrachaidh gun uèir aig astar fìor àrd anns an raon terahertz, a tha riatanach airson lìonraidhean 6G a tha ag obair os cionn 100 gigahertz.

Dè a th’ ann an criostalan photonic?

Is e criostalan photonic criostalan le structar cunbhalach, coltach ri cliath a dh'fhaodas astar an t-solais a tha a 'dol troimhe a dhèanamh nas slaodaiche. Tha iad air an cleachdadh san rannsachadh seo gus solas a làimhseachadh agus sgrùdadh a dhèanamh air mar a tha e air a mhilleadh.