Black Holes: Aonadh Glòrmhor ann an Cruinne-cè a tha a 'sìor fhàs

Tha lorg iongantach ann an saoghal speuradaireachd air solas a thilgeil air a’ chomas iongantach a th’ ann gum biodh tuill dhubh a’ cruthachadh ‘paidhrichean foirfe’ taobh a-staigh farsaingeachd ar cruinne-cè a tha a’ leudachadh. Tha am foillseachadh ùr-nodha seo a’ toirt dùbhlan do bharailean roimhe gur e tachartas ainneamh a bh’ ann a bhith a’ ceangal tuill dhubh.

Tha tuill dhubh, mar a tha fios againn, nan nithean celestial le raointean iom-tharraing cho dian is nach urrainn dad, eadhon solas, teicheadh ​​​​às an grèim. Ged nach eil iad ùr ann, is e an rud a tha air ùidh luchd-saidheans a thogail a’ bheachd gum faodadh na buidhnean enigmatic sin aonachadh agus cruthachadh symphony de chuibhreannan cosmach.

Tro shamhlaidhean àireamhachd farsaing agus mion-sgrùdadh, tha eòlaichean air a ràdh gum faod tuill dhubh a bhith a’ gluasad gu nàdarrach a dh’ ionnsaigh a chèile ann an sgìrean far a bheil mòran rionnagan, agus mu dheireadh a’ leantainn gu waltz cosmach iongantach. Thathas an dùil gun tig an dannsa inntinneach seo gu crìch le bhith a’ co-fhilleadh dà thuill dhubh ann an aon eintiteas gargantuan.

A dh’aindeoin an nàdur ominous, tha buaidh mhòr aig an aonadh celestial seo air ar tuigse air a’ chruinne-cè. Le bhith a’ tighinn còmhla, faodaidh na tuill dhubha sin tòrr lùth a leigeil ma sgaoil ann an cruth tonnan grabhataidh, a’ cur ripples tro aodach an fhànais fhèin.

Tha an lorg ùr-nodha seo a’ toirt dùbhlan do na barailean a bh’ againn roimhe mu cho tric ‘s a tha aonaidhean tuill dubha anns a’ chosmos. Tha e a’ moladh gu bheil na tachartasan inntinneach seo a’ tachairt nas trice na bha dùil aig aon àm, a’ peantadh cùl-raon sunndach don chruinne-cè againn a tha a’ sìor fhàs.

Ceistean Bitheanta

Dè a th ’ann an toll dubh?

Is e rud celestial a th’ ann an toll dubh le achadh grabhataidh cho dian is nach urrainn dad, eadhon solas, teicheadh ​​​​às a tharraing imcheist.

Am faod tuill dhubh a dhol còmhla?

Faodaidh, a rèir rannsachadh o chionn ghoirid, faodaidh tuill dhubh a dhol còmhla agus aon bhuidheann a chruthachadh fo na suidheachaidhean ceart.

Dè a th’ ann an tonnan grabhataidh?

Tha tonnan grabhataidh nan ripples ann an aodach ùine-fànais air adhbhrachadh le luathachadh nithean mòra, leithid tuill dhubh a’ tighinn còmhla.

Dè tha an lorg seo a’ ciallachadh airson ar tuigse air a’ chruinne-cè?

Tha an lorg seo a’ toirt dùbhlan do bharailean roimhe seo agus a’ moladh gu bheil co-aonaidhean tuill dubha nas cumanta na bhathas a’ creidsinn roimhe. Tha e a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air cruthachadh agus mean-fhàs nithean celestial anns a’ chruinne-cè againn.

stòran:

